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Το βίντεο παρουσίαζε έναν άνδρα που αναζητούσε «καθαρή» σύντροφο, ενώ η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι στόχος της ήταν η καταδίκη του σεξισμού.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, η εταιρεία απέσυρε τη διαφήμιση και ανέλαβε την ευθύνη για την αμέλεια στη δημιουργία του περιεχομένου.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τις διαδικασίες ελέγχου του περιεχομένου της, τονίζοντας τη σημασία της ισότιμης αντιμετώπισης κάθε ανθρώπου.

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Η βρετανική εταιρεία προϊόντων υγιεινής Dettol ζήτησε δημόσια συγγνώμη για διαφήμιση που προβλήθηκε στην Κίνα, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε στόχο να καταδείξει τον σεξισμό, αλλά τελικά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και «γύρισε μπούμερανγκ».

Η διαφήμιση διάρκειας πέντε λεπτών, για ένα πολυκαθαριστικό απολυμαντικό προϊόν και σε μορφή μικρού δραματικού επεισοδίου, ξεκινά με έναν άνδρα που αναζητά σύντροφο η οποία να είναι «καθαρή» και «χωρίς προηγούμενες σχέσεις με άλλους άνδρες».

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Η εξέλιξη της ιστορίας περιλαμβάνει ανατροπή στο τέλος, όταν η νέα του σύντροφος τον καταγγέλλει για μισογυνισμό και τερματίζει τη σχέση τους. Στη συνέχεια, το Dettol παρουσιάζεται ως λύση απέναντι στους «τοξικούς άνδρες που είναι σαν βακτήρια». Η διαφήμιση προκάλεσε σάλο στο κινεζικό διαδίκτυο, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι αντικειμενοποιεί τις γυναίκες, ενώ άλλοι κάλεσαν σε μποϊκοτάζ του brand.

Dettol apologises after ad to clean up 'toxic men' backfires in China https://t.co/CniY69WHb6 June 23, 2026

Το Dettol ανέφερε ότι το βίντεο, το οποίο αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις, είχε στόχο να επικρίνει τα έμφυλα στερεότυπα, ωστόσο αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν αργότερα στο διαδίκτυο αλλοίωσαν το αρχικό του νόημα.

«Αναγνωρίζουμε ότι έχει προσβάλει πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε αμέλεια στη δημιουργία και την αξιολόγηση του περιεχομένου της διαφήμισης», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Παράλληλα, τόνισε ότι θα επανεξετάσει τις διαδικασίες ελέγχου του περιεχομένου της. Η Dettol, που ιδρύθηκε με αποστολή την «προστασία της υγείας» των οικογενειών, υπογράμμισε επίσης: «Γνωρίζουμε όμως ότι η πραγματική προστασία περιλαμβάνει και τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου και του δικαιώματός του να αντιμετωπίζεται ισότιμα».

Έντονες αντιδράσεις στα social media

Η διαφήμιση προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα τις τελευταίες ημέρες, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν οργή για τη σύγκριση της «καθαρότητας» ενός ανθρώπου με τις απολυμαντικές ιδιότητες των προϊόντων Dettol.

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«Τι απαράδεκτη διαφήμιση. Έμεινα άφωνος», έγραψε χρήστης στο Weibo, την κινεζική πλατφόρμα τύπου X. «Τι απελπιστική εταιρεία. Τι κάνει η ανώτατη διοίκησή της; Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ Dettol. Υπάρχουν τόσες μάρκες στην αγορά», ανέφερε άλλος σχολιαστής.

Oh, Dettol, you really did this one dirty.



Dettol has upset the Chinese internet today over a bizarre ad campaign featuring a man looking for a woman who is "clean" enough to marry. At one point, he says: "It’s okay if I’m not her first, but not when it comes to my future wife.… pic.twitter.com/DRAs7vpmu6 — Manya Koetse (@manyapan) June 22, 2026

Η Manya Koetse, που διαχειρίζεται το ενημερωτικό δελτίο Eye on Digital China, χαρακτήρισε την καμπάνια «πλήρη αποτυχία για ένα brand που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην καθαριότητα».

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«Ακόμη κι αν η πρόθεση ήταν να παρουσιαστεί ο ανδρικός χαρακτήρας ως λανθασμένος, το μήνυμα αποδόθηκε τόσο άσχημα που τελικά γύρισε εντελώς μπούμερανγκ», σημείωσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Dettol, η οποία ανήκει στη βρετανική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων Reckitt, βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων στην Κίνα. Την περασμένη χρονιά, είχε προκαλέσει επίσης αντιδράσεις με διαφήμιση που έλεγε: «Η γυναίκα “επιστράφηκε” λίγο πριν τον γάμο της, πρέπει να ήταν επειδή δεν ήταν καθαρή».

Με πληροφορίες από BBC

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