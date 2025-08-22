Στη Ρόδο για ολιγοήμερες διακοπες βρέθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι

Με απόλυτη μυστικότητα, η Τζόρτζια Μελόνι επέλεξε τη Λίνδο της Ρόδου για τις καλοκαιρινές της διακοπές, σε μια διαμονή που αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος, ο οποίος μίλησε στην dimokratiki.gr για την εμπειρία φιλοξενίας της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας επέλεξε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές σε μια βίλα με απόλυτη ιδιωτικότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παρουσία της δεν είχε γίνει αντιληπτή από το κοινό, καθώς η ίδια φρόντισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας ένα κατάλυμα που εξασφάλιζε διακριτικότητα. Η αποκάλυψη έγινε μόλις προ ολίγων ημερών, όταν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, κ. Μάνος Νικολιδάκης, ανέφερε δημόσια ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπήρξε φιλοξενούμενή του.

Σε δήλωσή του, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε στη Ρόδο την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Giorgia Meloni, με απόλυτη ιδιωτικότητα, προσφέροντας απλόχερα την ελληνική αυθεντική φιλοξενία».