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Ο βουλευτής ζήτησε την απόδοση δικαιοσύνης για πρόσωπα που συνδέθηκαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν και πίεσε για τη δημοσιοποίηση απόρρητων αρχείων της υπόθεσης.

Ο Μάσι προωθεί νομοσχέδιο για τη δημοσιοποίηση τριών εκατομμυρίων ακόμη εγγράφων, επιτρέποντας στα θύματα να έχουν πρόσβαση σε πλήρη και αλογόκριτα αρχεία.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί επανειλημμένα κάθε παράνομη πράξη, παρόλο που στο παρελθόν είχε διευθετήσει εξωδικαστικά κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με ανήλικη.

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Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ «διέπραξε σεξουαλικά εγκλήματα στις ΗΠΑ», υποστήριξε Αμερικανός βουλευτής από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι αναφέρθηκε ονομαστικά στον πρώην δούκα της Υόρκης, ζητώντας από το Κογκρέσο να αποδοθούν ευθύνες σε πρόσωπα που είχαν σχέσεις με τον εκλιπόντα παιδόφιλο και χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

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«Θέλουμε οι δράστες αυτών των εγκλημάτων να ερευνηθούν και να διωχθούν», δήλωσε ο Μάσι, αναφέροντας μεταξύ άλλων τον Τζες Στέιλι, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Barclays, καθώς και τον γνωστό ταχυδακτυλουργό Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, οι οποίοι είχαν γνωρίσει τον Έπσταϊν.

«Και ο πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος διέπραξε σεξουαλικά εγκλήματα στις ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο Αμερικανός βουλευτής, δείχνοντας προς το πάτωμα την ώρα της τοποθέτησής του.

🚨 THOMAS MASSIE DROPPED A BOMBSHELL ON THE HOUSE FLOOR



Rep. Thomas Massie publicly named 14 people he says should be investigated as Epstein co-conspirators — including Prince Andrew, Les Wexner, Leon Black, Jes Staley and David Copperfield.



And Massie says releasing files… — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) September 1, 2026

Η παρέμβαση του Μάσι στη Βουλή διήρκεσε περίπου ένα λεπτό και είχε ως στόχο να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ για τη δημοσιοποίηση ακόμη τριών εκατομμυρίων αρχείων που αφορούν τον Έπσταϊν.

Ήδη, αντίστοιχος όγκος εγγράφων έχει δημοσιοποιηθεί, έπειτα από την ψήφιση νόμου από το Κογκρέσο που υποχρεώνει την αμερικανική κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα το σχετικό υλικό.

«Ίσως η ακρόαση αυτών των ονομάτων να ντροπιάσει το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ώστε να αποδώσει δικαιοσύνη», δήλωσε ο Μάσι, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην προσπάθεια δημοσιοποίησης της πρώτης παρτίδας των αρχείων Έπσταϊν.

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Ο Άντριου έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά. Ωστόσο, είχε κατηγορηθεί ότι είχε σεξουαλική επαφή με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε πέσει θύμα του Έπσταϊν, το 2001, όταν εκείνη ήταν 17 ετών. Η συγκεκριμένη υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένα από τα περιστατικά φέρεται να έγινε στην έπαυλη του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, ενώ ένα ακόμη στο ιδιωτικό του νησί στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Τον Φεβρουάριο, ο πρώην δούκας συνελήφθη από την αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος από δημόσιο λειτουργό. Η υπόθεση συνδέεται με καταγγελίες ότι, όταν ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε διαβιβάσει ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπσταϊν.

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Μεταξύ των αρχείων που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στην χρονιά για την υπόθεση Έπσταϊν περιλαμβάνεται και φωτογραφία στην οποία ο Άντριου φαίνεται να κοιτάζει την κάμερα ενώ βρίσκεται σκυμμένος πάνω από μια γυναίκα.

NEW PRINCE ANDREW PHOTOS!



Prince Andrew leaning over a woman on the floor, grinning for the camera like he owns the moment.



This isn’t clumsy. It isn’t playful.



It’s the body language of someone who’s never been told “no.”



And that’s exactly why people are disgusted. pic.twitter.com/vCXIc937qS — Benonwine (@benonwine) January 31, 2026

Ο Μάσι προσπαθεί πλέον να προωθήσει νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα υποχρεώνει την αμερικανική κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει και το υπόλοιπο υλικό για τον Έπσταϊν που παραμένει στην κατοχή της.

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Το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διάταξη που θα επιτρέπει στα θύματα του Έπσταϊν να λαμβάνουν πλήρη και χωρίς λογοκρισία αντίγραφα των αρχείων που τα αφορούν.

Ο Μάσι, αν και Ρεπουμπλικανός, έχει έρθει αρκετές φορές σε σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον χειρισμό της υπόθεσης Έπσταϊν και την άρνηση του υπουργείου Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει το σύνολο του υλικού που διαθέτει για τον εκλιπόντα χρηματιστή.

Η διαμάχη αυτή οδήγησε τον πρόεδρο Τραμπ να στηρίξει τον αντίπαλο του Μάσι, Εντ Γκάλρεϊν, ο οποίος επικράτησε του εν ενεργεία βουλευτή στις εσωκομματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Η ήττα σημαίνει ότι ο Μάσι θα εγκαταλείψει το Κογκρέσο τον Ιανουάριο, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

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