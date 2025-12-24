Ένας καθολικός παπάς, που εκτελεί παράλληλα και χρέη Dj, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, καθώς αποφάσισε να παίξει το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Feliz Navidad» σε rave πάρτι στην Χιλή, με αποτέλεσμα να υπάρξει ενθουσιασμός.

Το Padre Guilherme δεν είναι απλώς ένα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, αλλά το πραγματικό όνομα ενός καθολικού ιερέα, που μπαίνει σε ρόλο Dj και ξεσηκώνει χιλιάδες νέους σε διάφορα πάρτι που οργανώνει ανά τον κόσμο, έχοντας ως στόχο να ενισχύσει το αίσθημα πίστης στις νεαρές ηλικίες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Padre Guilherme ή αλλιώς Guilherme Peixoto είναι ένας Καθολικός ιερέας από την Πορτογαλία, ο οποίος έχει χειροτονηθεί από το 1999 και υπηρετεί στην Αρχιεπισκοπή της πόλης της Μπράγκα. Παράλληλα, είναι στρατιωτικός ιερέας – με βαθμό λοχαγού – και έχει υπηρετήσει ως πνευματικός σε στρατιωτικές αποστολές.

Εκτός όμως από τα ιερατικά του καθήκοντα, ο Guilherme έχει αναπτύξει μια αξιοσημείωτη καριέρα και ως Dj – παραγωγός – ηλεκτρονικής μουσικής, όπου συνδυάζει techno και EDM με θρησκευτικά και πνευματικά χαρακτηριστικά, που θα φέρει κοντά στην εκκλησία τους νέους.



Έχει δώσει το παρών σε αρκετά μουσικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο, ενώ το πιο πρόσφατο ήταν εκείνο στην Χιλή, όπου συμμετείχε στο εν λόγω rave party, ενώ μίλησε ταυτόχρονα σε φοιτητές για θέματα σχετικά με την πίστη και φυσικά την μουσική.