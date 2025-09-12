Ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, κάτοικος Γιούτα, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

«Νομίζω τον έχουμε» δήλωσε νωρίτερα στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον δολοφόνο του.

Advertisement

Advertisement

«Με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας, τον έχουμε συλλάβει» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως «κάποιος πολύ κοντά του τον έδωσε».

Όπως είπε, έμαθε πως ο ύποπτος είχε συλληφθεί «πέντε λεπτά πριν μπω», συμπληρώνοντας πως οι τοπικές αρχές «έκαναν θαυμάσια δουλειά, όλοι συνεργάστηκαν».

Στη συνέχεια εξέφρασε την ελπίδα πως θα του επιβληθεί η θανατική ποινή: «Ο Κερκ ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και δεν του άξιζε αυτό».