Σκηνές τραγωδίας σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Δομινικανή Δημοκρατία, το Σάββατο 20.06.20260 (ώρα Ελλάδος) μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο παραθαλάσσιο συγκρότημα. Μία Ιταλίδα τουρίστρια ανασύρθηκε νεκρή ενώ πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα για την ασφάλειά τους.
Η φωτιά ξέσπασε στο ξενοδοχείο «Viva Wyndham Dominicus Beach» όπου βρίσκεται στην Μπαγιαΐμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Η Ιταλίδα τουρίστρια Φραντσέσκα Βαλεντίνο, από την πόλη Καζέρτα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας της φωτιάς, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων DAEH.
Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας, ενώ άλλοι έξι δέχτηκαν ιατρικές περιποιήσεις επιτόπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ανάμεσα στους ανθρώπους που χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες ήταν επισκέπτες, πελάτες του ξενοδοχείου και διασώστες.
Σε βίντεο που μεταδόθηκαν από social media εικονίζεται νέφος καπνού να αναδίδεται από το ξενοδοχείο, η στέγη του οποίου ήταν εν μέρει φτιαγμένη από αχυρένια ψάθα.
Κατά τα πρώτα στοιχεία, «η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, εξαιτίας της εύφλεκτης φύσης τμημάτων της οροφής» και των «ανέμων», ανέφερε το κέντρο επιχειρήσεων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (COE) της Δομινικανής Δημοκρατίας.
Η Wyndham Hotels and Resorts, εταιρεία με 8.400 ξενοδοχεία που λειτουργούν με δικαιόχρηση σε όλο τον κόσμο, δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters της ζήτησε να σχολιάσει.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και διενεργείται έρευνα για τα αίτια, σημείωσε το COE. Οι πελάτες του ξενοδοχείου μεταφέρθηκαν σε κοντινές μονάδες. Το Viva Wyndham Dominicus Palace, μέρος της ίδιας αλυσίδας, δεν υπέστη ζημιά.
Γνωστή για τις παραλίες της με καθαρά νερά και λευκή άμμο, η Δομινικανή Δημοκρατία χαρακτηρίζεται το τρέχον διάστημα ο κορυφαίος προορισμός τουριστών στην Καραϊβική καθώς υποδέχτηκε κάπου 5,6 εκατομμύρια επισκέπτες μέσα στους πρώτους πέντε μήνες της τρέχουσας χρονιάς.