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Σκηνές τραγωδίας σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Δομινικανή Δημοκρατία, το Σάββατο 20.06.20260 (ώρα Ελλάδος) μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο παραθαλάσσιο συγκρότημα. Μία Ιταλίδα τουρίστρια ανασύρθηκε νεκρή ενώ πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα για την ασφάλειά τους.

Gojko Culibrk/via REUTERS

Η φωτιά ξέσπασε στο ξενοδοχείο «Viva Wyndham ⁠Dominicus ⁠Beach» όπου βρίσκεται στην Μπαγιαΐμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Η Ιταλίδα τουρίστρια Φραντσέσκα Βαλεντίνο, από την πόλη Καζέρτα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας της φωτιάς, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων DAEH.

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Gojko Culibrk/via REUTERS

Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας, ενώ άλλοι έξι δέχτηκαν ιατρικές περιποιήσεις επιτόπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ανάμεσα στους ανθρώπους που χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες ήταν επισκέπτες, πελάτες του ξενοδοχείου και διασώστες.

Wow! Un solo camión de bomberos para enfrentar este fuego infernal🔥.. miren como se desintegró este Hotel de Bayahibe. pic.twitter.com/P3HLNOMfEN June 19, 2026

Σε βίντεο που μεταδόθηκαν από social media εικονίζεται νέφος καπνού να αναδίδεται από το ξενοδοχείο, η στέγη του οποίου ήταν εν μέρει φτιαγμένη από αχυρένια ψάθα.

Junito Mieses/via REUTERS

Κατά τα πρώτα στοιχεία, «η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, εξαιτίας της εύφλεκτης φύσης τμημάτων της οροφής» και των «ανέμων», ανέφερε το κέντρο επιχειρήσεων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (COE) της Δομινικανής Δημοκρατίας.

#Incendio de gran magnitud en el hotel Viva Dominicus, ubicado en Bayahíbe, #RepúblicaDominicana.



La rápida propagación de las llamas obligó al desalojo de huéspedes y personal del complejo, mientras cuerpos de emergencia desplegaron un operativo para controlar el siniestro.… pic.twitter.com/qub199UA5N — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) June 19, 2026

Η Wyndham Hotels and Resorts, εταιρεία με 8.400 ξενοδοχεία που λειτουργούν με δικαιόχρηση σε όλο τον κόσμο, δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters της ζήτησε να σχολιάσει.

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Junito Mieses/via REUTERS

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και διενεργείται έρευνα για τα αίτια, σημείωσε το COE. Οι πελάτες του ξενοδοχείου μεταφέρθηκαν σε κοντινές μονάδες. Το Viva Wyndham Dominicus Palace, μέρος της ίδιας αλυσίδας, δεν υπέστη ζημιά.

¡Tragedia en República Dominicana!



Un incendio en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach cobró la vida de la ciudadana italiana Franchezca Valentino.



El siniestro fue tan grave que obligó a evacuar a casi 1,700 huéspedes del complejo turístico.

Una turista muerta y cientos de… pic.twitter.com/VgJDMnaS98 — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) June 20, 2026

Γνωστή για τις παραλίες της με καθαρά νερά και λευκή άμμο, η Δομινικανή Δημοκρατία χαρακτηρίζεται το τρέχον διάστημα ο κορυφαίος προορισμός τουριστών στην Καραϊβική καθώς υποδέχτηκε κάπου 5,6 εκατομμύρια επισκέπτες μέσα στους πρώτους πέντε μήνες της τρέχουσας χρονιάς.

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🇩🇴 🚨 Tragedia en República Dominicana: un incendio de gran magnitud se desató al mediodía de este viernes en el hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, resort de cuatro estrellas en #Bayahíbe (La Altagracia). El COE confirmó la evacuación y reubicación de cerca de 1,690 huéspedes… pic.twitter.com/4R0ZM1Zrto — GlobaLAT (@globaLATvideo) June 20, 2026