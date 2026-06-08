Τη ζωή τους έχασαν ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης ιδιωτικού αεροσκάφους μετά την συντριβή του στον διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης Λα Ρομάνα, στο ανατολικό τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας.
Το βίντεο που έρχεται από την συντριβή του αεροσκάφους στη Δομινικανή Δημοκρατία σοκάρει, καθώς δείχνει το αεροπλάνο να τροχοδρομεί, και να τυλίγεται στις φλόγες.
Και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί. «Δεν είχε δηλωθεί κανένας επιβάτης» στο αεροσκάφος, διευκρίνισε το ινστιτούτο (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας.
Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το πλήρωμα «κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν περίπου 16 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από τη Λα Ρομάνα», προτού το αεροσκάφος συντριβεί φτάνοντας στον διάδρομο.
Η υπηρεσία ανέφερε ότι διενεργεί έρευνα για να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος. Επιβεβαίωσε την πληροφορία πως το business jet ήταν Gulfstream G200, τύπου που ανάλογα με τη διαμόρφωση μπορεί να μεταφέρει 8 ως 18 ανθρώπους.
Το 2021, εννιά άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη επίσης ιδιωτικό αεροσκάφος που απογειωνόταν από το διεθνές αεροδρόμιο Las Américas, στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν επιτυχημένος πορτορικανός μουσικός παραγωγός, ο Χοσέ Άνχελ Ερνάντες, γνωστός επίσης με το ψευδώνυμο Flow La Movie.
Η Δομινικανή Δημοκρατία, γνωστή για τις παραλίες της και την αποικιακή αρχιτεκτονική της, υποδέχτηκε σχεδόν 12 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, ήταν ο δεύτερος κυριότερος τουριστικός προορισμός στη Λατινική Αμερική.