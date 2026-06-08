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Τη ζωή τους έχασαν ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης ιδιωτικού αεροσκάφους μετά την συντριβή του στον διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης Λα Ρομάνα, στο ανατολικό τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Το βίντεο που έρχεται από την συντριβή του αεροσκάφους στη Δομινικανή Δημοκρατία σοκάρει, καθώς δείχνει το αεροπλάνο να τροχοδρομεί, και να τυλίγεται στις φλόγες.

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Ongoing – a private Gulfstream crashed attempting an emergency landing at La Romana International Airport, in the Dominican Republic. Two crew are confirmed dead.



"Two crew members died this Sunday when a private executive aircraft crashed while attempting an emergency landing… — Francisco Cunha (@OnDisasters) June 7, 2026

Και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί. «Δεν είχε δηλωθεί κανένας επιβάτης» στο αεροσκάφος, διευκρίνισε το ινστιτούτο (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το πλήρωμα «κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν περίπου 16 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από τη Λα Ρομάνα», προτού το αεροσκάφος συντριβεί φτάνοντας στον διάδρομο.

Jet ejecutivo se estrelló en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana; dos tripulantes murieron.



Un jet ejecutivo Gulfstream G200 matrícula N318JF se estrelló la tarde de este domingo en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en el este de República… https://t.co/opWLaB1MRi pic.twitter.com/EsmsFuTwNa — Virales del Mundo (@Viral3sDelMundo) June 7, 2026

Η υπηρεσία ανέφερε ότι διενεργεί έρευνα για να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος. Επιβεβαίωσε την πληροφορία πως το business jet ήταν Gulfstream G200, τύπου που ανάλογα με τη διαμόρφωση μπορεί να μεταφέρει 8 ως 18 ανθρώπους.

Το 2021, εννιά άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη επίσης ιδιωτικό αεροσκάφος που απογειωνόταν από το διεθνές αεροδρόμιο Las Américas, στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν επιτυχημένος πορτορικανός μουσικός παραγωγός, ο Χοσέ Άνχελ Ερνάντες, γνωστός επίσης με το ψευδώνυμο Flow La Movie.

🇺🇸🇩🇴 JET CRASH:



A U.S.-registered private jet flew to Texas, declared an emergency, circled, and then tried to crash-land at La Romana International Airport in the Dominican Republic.



Only two crew members were on board; both died. The emergency landing failed. pic.twitter.com/TIljVV73ES — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 8, 2026

Η Δομινικανή Δημοκρατία, γνωστή για τις παραλίες της και την αποικιακή αρχιτεκτονική της, υποδέχτηκε σχεδόν 12 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, ήταν ο δεύτερος κυριότερος τουριστικός προορισμός στη Λατινική Αμερική.