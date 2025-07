Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πτώση στέγης σε ντισκοτέκ της πρωτεύουσας της Δομινικανής Δημοκρατίας, Σάντο Ντομίνικο. Η τραγική αυτή εξέλιξη συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης (8/4) και άφησε πίσω της πέρα από τους νεκρούς, πάνω από 120 τραυματίες, σύμφωνα με το associated press.

🇩🇴- At least 13 people were killed, dozens of people were buried under the rubble, and hundreds were injured after the collapse of the renowned Jet Set nightclub during a Ruby Pérez concert in the Dominican Republic. pic.twitter.com/FEB5NsMnxy Advertisement Advertisement April 8, 2025

Δίχως να έχει περάσει ούτε μήνας από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κλαμπ της Βορείου Μακεδονίας (16/3), που κόστισε τη ζωή 59 ανθρώπων, συνέβη ακόμα ένα τραγικό συμβάν σε νυχτερινό μαγαζί.

BREAKING: At least 12 people have died and over 45 injured following the partial collapse of the roof at the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, early Tuesday morning. Emergency teams are still working on rescue efforts. pic.twitter.com/WxQxL2uRWk April 8, 2025

Οι διασώστες αναζητούν ακόμη πιθανούς επιζώντες στα συντρίμμια του μαγαζιού, όπως δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης, Juan Manuel Méndez.

Tragedy in Dominican Republic: Nightclub Roof Collapse Leaves 13 Dead



At least 13 people have lost their lives after the roof of a popular nightclub in the Dominican Republic collapsed during a busy night. Rescue efforts are ongoing as emergency crews search for survivors and… pic.twitter.com/ETZGT1NuyO — Breaking News of the Day (@Breakingne66541) April 8, 2025

«Υποθέτουμε ότι πολλοί από αυτούς (σ.σ. που έχουν εγκλωβιστεί) είναι ακόμα ζωντανοί και γι′ αυτό οι αρχές εδώ δεν θα τα παρατήσουν μέχρι να μείνει ούτε ένα άτομο κάτω από αυτά τα ερείπια», τόνισε.

Στους τραυματίες συγκαταλέγεται και ο τραγουδιστής Rubby Pérez, ο οποίος ήταν επί σκηνής, τη στιγμή της κατάρρευσης.

Ο πρόεδρος της χώρας, Luis Abinader, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X πως οι υπηρεσίες διάσωσης «εργάζονται ακούραστα» για τη φροντίδα των πληγέντων. «Λυπούμαστε βαθιά για την τραγωδία που συνέβη στο νυχτερινό κέντρο Jet Set. Παρακολουθούμε το περιστατικό λεπτό προς λεπτό από τότε που συνέβη». συμπλήρωσε.

Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. Hemos seguido el caso minuto a minuto desde que ocurrió. Todos los organismos de socorro han brindado la asistencia necesaria y están trabajando incansablemente en las labores de rescate. Nuestras oraciones… — Luis Abinader (@luisabinader) April 8, 2025

Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες, έχει συγκεντρωθεί πλήθος πολιτών, οι οποίοι αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο μαγαζί τη στιγμή της κατάρρευσης της οροφής.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο λόγος για τον οποίο προκλήθηκε η εν λόγω καταστροφή

(με πληροφορίες από associated press)

