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Οι υπάλληλοι της εταιρείας εκφόβισαν το ζευγάρι στέλνοντας απειλητικά αντικείμενα και παρακολουθώντας τις κινήσεις τους ως εκδίκηση για δημοσιογραφική κριτική.

Η εταιρεία παραδέχθηκε την ενοχή της και κατέβαλε πρόστιμο τριών εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ επτά εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Ντέβιν Γουένιγκ συμφώνησε να καταβάλει δύο εκατομμύρια δολάρια στους Στάινερ και να προχωρήσει σε δωρεά για την ελευθερία του λόγου.

Ο συμβιβασμός αυτός τερματίζει οριστικά την αγωγή που είχε καταθέσει το ζευγάρι το 2021 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

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Το eBay και τρία κορυφαία πρώην στελέχη της εταιρείας αναμένεται να πληρώσουν συνολικά 55,7 εκατ. δολάρια ένα ζευγάρι που κατήγγειλε τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου για μια συστηματική εκστρατεία παρενόχλησης που οργανώθηκε από εργαζομένους ως εκδίκηση για την κριτική που ασκούσαν μέσω του ενημερωτικού δελτίου EcommerceBytes.

Εκστρατεία συστηματικής παρενόχλησης

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, οι Ντέιβιντ και Ίνα Στάινερ κατήγγειλλαν ότι έλαβαν δέματα ζωντανές κατσαρίδες, μάσκα που παρουσίαζε ένα αποκεφαλισμένο γουρούνι μέσα στα αίματα και στέφανα κηδείας, ενώ μέλη της εταιρείας έφτασαν στο σημείο να παρακολουθούν το ζευγάρι, προσπαθώντας να τοποθετήσουν συσκευή GPS στο αυτοκίνητό τους.

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Η υπόθεση εκτυλίχθηκε το 2019 και το 2023, η eBay παραδέχθηκε την ενοχή του: πλήρωσε έτσι πρόστιμο 3 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ 7 υπάλληλοι της εταιρείας καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από ένα έως πέντε έτη.

Ebay pays couple $56mn for its role in cockroach harassment campaign https://t.co/4icU54i3PQ July 28, 2026

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, βάζει τέλος στην αγωγή που είχαν καταθέσει οι Στάινερ το 2021 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης, μετά την ποινική δίωξη πρώην εργαζομένων της eBay για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, όλα ξεκίνησαν το 2019, όταν ο τότε διευθύνων σύμβουλος της eBay, Ντέβιν Γουένιγκ, έστειλε μήνυμα στον τότε επικεφαλής επικοινωνίας της εταιρείας, Στιβ Γουάιμερ, γράφοντας ότι είχε έρθει η ώρα να «την τελειώσουμε», αναφερόμενος στη δημοσιοηράφο Ίνα Στάινερ.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι η εντολή αυτή αποτέλεσε την αφετηρία της οργανωμένης επιχείρησης εκφοβισμού. Η ίδια η eBay αντιμετώπισε επίσης ποινικές κατηγορίες και το 2024 συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 3 εκατ. δολαρίων.

Όλοι οι εργαζόμενοι που εμπλέκονταν στην παρενόχληση απολύθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019, σύμφωνα με το eBay. Το 2020, Αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε επτά πρώην υπαλλήλους του.

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Ο διακανονισμός

Η υπόθεση πλέον τελεσιδίκησε και σύμφωνα με τον διακανονισμό, το ζευγάρι θα λάβει 48,7 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση από το eBay και πρώην υπαλλήλους. Το eBay θα καταβάλει επίσης 6 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς και 1 εκατομμύριο δολάρια σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για την ελευθερία του λόγου στο όνομα της Ίνα Στάινερ.

Ο Ντέβιν Γουένιγκ, πρώην στέλεχος της Thomson Reuters, δεν διώχθηκε ποτέ ποινικά. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι δεν είχε γνώση της επιχείρησης παρενόχλησης και ότι τα μηνύματά του αφορούσαν αποκλειστικά τη διαχείριση της δημοσιότητας.

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, ο Γουένιγκ συμφώνησε να καταβάλει 2 εκατ. δολάρια στους Στάινερ και να δωρίσει επιπλέον 1 εκατ. δολάρια σε οργανισμό που προασπίζεται την ελευθερία του λόγου, στο όνομα της Ίνα Στάινερ.

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«Κανείς δεν θα έπρεπε να περάσει όσα βίωσαν οι Στάινερ το 2019. Λυπάμαι βαθύτατα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως CEO της eBay. Αυτή η συμπεριφορά είναι αντίθετη με όλα όσα πρεσβεύω», ανέφερε σε δήλωσή του.