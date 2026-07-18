Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Νέα έρευνα του Mozilla Foundation αποκάλυψε ότι ορισμένες εφαρμογές παρακολούθησης περιόδου μοιράζονται προσωπικά δεδομένα χρηστών με μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και διαφημιστικές πλατφόρμες.

Αρκετές εφαρμογές έχουν βελτιώσει σημαντικά τις πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας, ενώ ορισμένες θεωρούνται πλέον υποδειγματικές όσον αφορά την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Οι εταιρείες συλλέγουν αναγνωριστικά στοιχεία χρηστών για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων και την ανάλυση της διαδικτυακής τους δραστηριότητας μέσω εξωτερικών συνεργατών.

Η κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους αυξάνει τους πιθανούς κινδύνους για παραβιάσεις ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι οι πρακτικές αυτές δεν είναι παράνομες.

Ορισμένες εφαρμογές παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα απενεργοποίησης της συλλογής δεδομένων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η διαβίβαση πληροφοριών δεν μπορεί να αποτραπεί.

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Παρότι οι εφαρμογές παρακολούθησης περιόδου υπόσχονται ότι προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τους, νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ορισμένες εξακολουθούν να μοιράζονται πληροφορίες με μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και διαφημιστικές πλατφόρμες, ενώ άλλες έχουν ενισχύσει σημαντικά τις πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή Stardust, η οποία συνδυάζει την καταγραφή του εμμηνορροϊκού κύκλου με στοιχεία αστρολογίας και ωροσκοπίων. Στην επίσημη ιστοσελίδα της διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι «Τα δεδομένα σας είναι ιδιωτικά. Τελεία». Ωστόσο, σύμφωνα με νέα έκθεση που παρουσιάστηκε αποκλειστικά στο BBC, φαίνεται πως η έννοια της «ιδιωτικότητας» που προβάλλει η εταιρεία ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που αντιλαμβάνονται οι χρήστες.

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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Mozilla Foundation, τον οργανισμό που δημιούργησε τον περιηγητή Firefox. Οι ερευνητές εξέτασαν τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές έξι δημοφιλών εφαρμογών παρακολούθησης περιόδου: Flo, Clue, Stardust, Spot On, Period Calendar και Euki.

Άλλες εφαρμογές προστατεύουν καλύτερα τα δεδομένα, άλλες συνεχίζουν να τα μοιράζονται

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ορισμένες εφαρμογές εφαρμόζουν ισχυρά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα, άλλες συλλέγουν και διαμοιράζουν πληροφορίες των χρηστών με εταιρείες όπως η Google, η Meta, η TikTok, αλλά και με άλλους παρόχους υπηρεσιών που οι περισσότεροι χρήστες πιθανότατα δεν γνωρίζουν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι εφαρμογές παρακολούθησης περιόδου δέχονται επικρίσεις για ζητήματα ιδιωτικότητας. Ωστόσο, η Mozilla διαπίστωσε ότι αρκετές εταιρείες έχουν βελτιώσει σημαντικά τις πρακτικές τους, ενώ ορισμένες έχουν θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο επίκεντρο της λειτουργίας τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή Euki, την οποία η Mozilla χαρακτήρισε «απολύτως καθαρή» («squeaky clean») όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας.

Γιατί μοιράζονται δεδομένα με τρίτες εταιρείες

Όπως εξηγεί η έκθεση, πολλές εταιρείες συνεργάζονται με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να επεξεργάζονται δεδομένα και να αναλύουν τη συμπεριφορά των χρηστών. Η συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι παράνομη και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εταιρείες όπως η RudderStack ή οποιαδήποτε άλλη που αναφέρεται στην έρευνα προβαίνουν σε κακόβουλη χρήση των πληροφοριών.

Παρ’ όλα αυτά, ειδικοί επισημαίνουν ότι όσο περισσότερες εταιρείες αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη, τόσο αυξάνονται οι πιθανοί κίνδυνοι. Η διάδοση των πληροφοριών σε περισσότερα συστήματα δημιουργεί περισσότερες πιθανότητες για παραβιάσεις ασφαλείας ή ακόμη και για νομικά αιτήματα πρόσβασης στα δεδομένα. Επιπλέον, πολλοί χρήστες ενδέχεται να μην αισθάνονται άνετα γνωρίζοντας ότι εταιρείες εκτός της εφαρμογής έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την υγεία τους.

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Τι ακριβώς συλλέγουν οι εφαρμογές

Σύμφωνα με τη Mozilla, οι περισσότερες εφαρμογές που εξετάστηκαν δεν διαμοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την υγεία των χρηστών. Ωστόσο, αρκετές χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους παρακολούθησης.

Πολλές εφαρμογές αποστέλλουν βασικά στοιχεία χρήστη σε πλατφόρμες διαφήμισης και ανάλυσης δεδομένων που ανήκουν σε εταιρείες όπως η Google, η Meta, η Microsoft και η TikTok.

Συνήθως πρόκειται για μοναδικά αναγνωριστικά (ID) ή άλλα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές αξιοποιούνται για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του χρήστη και σε άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές στο διαδίκτυο. Η σχετική συγκατάθεση παρέχεται όταν ο χρήστης αποδέχεται τους όρους και την πολιτική απορρήτου της εφαρμογής.

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Τι έδειξε η έρευνα για τις Stardust και Spot On

Η έκθεση διαπίστωσε ότι η Stardust διαμοιράζεται παρόμοια στοιχεία χρηστών με το Facebook και την εταιρεία διαφημιστικών αναλύσεων AppsFlyer. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν αυτή την πρακτική μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου του κινητού τους τηλεφώνου.

Διαφορετική είναι η περίπτωση της Spot On. Όταν ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα της Planned Parenthood μέσα από την εφαρμογή, κοινοποιούνται αντίστοιχα δεδομένα σε εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, η TikTok και η Pinterest. Σύμφωνα με τη Mozilla, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει τρόπος να αποτραπεί η συγκεκριμένη διαβίβαση πληροφοριών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι για να αξιολογήσει κανείς κατά πόσο μια εφαρμογή προστατεύει πραγματικά τα προσωπικά του δεδομένα, δεν αρκεί να εξετάζει μόνο τις τρέχουσες πρακτικές της. Εξίσου σημαντικό είναι και το ιστορικό της.

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Η έκθεση υπενθυμίζει ότι η Flo κατέληξε το 2021 σε συμβιβασμό με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), μετά από καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες είχε διαβιβάσει ευαίσθητες πληροφορίες χρηστών στη Meta, τη Google και άλλες εταιρείες, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι τα δεδομένα θα παρέμεναν ιδιωτικά.

Σύμφωνα με τη Mozilla, μετά τις έντονες επικρίσεις η Flo βελτίωσε σημαντικά τις πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας. Ωστόσο, αργότερα η πολιτική απορρήτου της επεκτάθηκε εκ νέου, προβλέποντας νέες συνεργασίες διαφημιστικής φύσης με υπηρεσίες της Google, της Meta και άλλων εταιρειών. Παρόλα αυτά, και σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τη συγκεκριμένη συλλογή δεδομένων μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου της συσκευής τους.

Με πληροφορίες από BBC

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