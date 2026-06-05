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Σοκ και έντονη οργή έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δολοφονία μιας 28χρονης γυναίκας από τον πρώην σύζυγό της στη Λουιζιάνα, με τον δράστη να βάζει τέλος στη ζωή του λίγο μετά το φονικό. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς το πρώην ζευγάρι βρισκόταν σε μακροχρόνια δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των δύο παιδιών τους.

Η Μερίντιαν Τόμας Γούντσον εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της στο Έλμγουντ την Πέμπτη, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από αναφορά για σοβαρό επεισόδιο. Οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της, με τα στοιχεία να δείχνουν ως βασικό ύποπτο τον πρώην σύζυγό της.

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Λίγο αργότερα, ο 30χρονος Κόντι Γούντσον βρέθηκε σε κοντινό χώρο στάθμευσης, μέσα στο όχημά του, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά από πυροβολισμό. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όμως υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η σχέση του ζευγαριού είχε εξελιχθεί σε έντονη αντιπαράθεση μετά τον χωρισμό τους. Οι δύο πλευρές έδιναν μάχη για την επιμέλεια των δύο παιδιών τους, ηλικίας 4 και 7 ετών, ενώ νέα ακροαματική διαδικασία είχε προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου.

Η 28χρονη, σύμφωνα με τις καταγγελίες που είχαν κατατεθεί, είχε εκφράσει στο παρελθόν φόβους για τη συμπεριφορά του πρώην συζύγου της. Στην αίτηση διαζυγίου της είχε αναφέρει περιστατικά σωματικής βίας, υποστηρίζοντας πως σε ένα έντονο επεισόδιο εκείνος της άρπαξε το κινητό τηλέφωνο, την έπιασε από το μπράτσο και την πέταξε στο έδαφος.

Σε άλλη αναφορά της περιέγραψε ένα περιστατικό που την είχε τρομάξει ιδιαίτερα, όταν, όπως ισχυρίστηκε, άκουσε τον ήχο όπλου που οπλιζόταν μέσα στο σπίτι. Όταν προσπάθησε να διαπιστώσει τι συνέβαινε, φέρεται να αντίκρισε τον πρώην σύζυγό της να κρατά όπλο.

Τα δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης αναφορές σε απειλητικές φράσεις που φέρεται να της είχε πει κατά τη διάρκεια καβγάδων. Μεταξύ αυτών καταγράφεται η φράση: «Με αναγκάζεις να σου κάνω κακό, πάντα με αναγκάζεις να σου κάνω κακό».

Μετά τον θάνατό της, φίλοι και συγγενείς μίλησαν για μια γυναίκα που είχε έντονη παρουσία στην κοινότητά της. Σε διαδικτυακή καμπάνια που δημιουργήθηκε στη μνήμη της, η Μερίντιαν περιγράφεται ως «ένα φως στη ζωή όλων», ένας άνθρωπος που στήριζε την οικογένειά της και τους ανθρώπους γύρω της.

Η 28χρονη ανήκε σε πολυμελή οικογένεια, καθώς είχε συνολικά 23 αδέλφια, γεγονός που σύμφωνα με τους κοντινούς της ανθρώπους δείχνει το μεγάλο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων. Η υπόθεση προστίθεται στη μακρά λίστα περιστατικών έμφυλης βίας στις ΗΠΑ, προκαλώντας εκ νέου συζητήσεις για την προστασία θυμάτων που έχουν ήδη καταγγείλει απειλές και κακοποιητικές συμπεριφορές.