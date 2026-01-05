Το πρώτο σκέλος της δίκης του Νικολάς Μαδούρο ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης ολοκληρώθηκε σε μόλις 40 λεπτά, δύο ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψή του. Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, μεταφέρθηκαν σιδηροδέσμιοι από τον χώρο κράτησής τους στο Μπρούκλιν σε αίθουσα ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν, όπου τους απαγγέλθηκαν επίσημα οι κατηγορίες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο φέρεται να ηγήθηκε μιας 25ετούς συνωμοσίας διακίνησης κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με βίαιες εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «ναρκοτρομοκρατικές». Επιπλέον, κατηγορείται για συνωμοσία εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στις ΗΠΑ, με τη Βενεζουέλα να λειτουργεί ως κόμβος διέλευσης, σε συνεργασία με ισχυρά καρτέλ όπως εκείνο της Σιναλόα. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για κατοχή και συνωμοσία κατοχής πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών, στο πλαίσιο της δράσης του φερόμενου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών.

Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο, ο Μαδούρο φορούσε στολή κρατουμένου και αλυσίδες στα πόδια. Μπαίνοντας στην αίθουσα, χαιρέτησε στα ισπανικά το ακροατήριο. Όταν ο δικαστής του ζήτησε να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του, εκείνος δεν περιορίστηκε σε μονολεκτική απάντηση, δηλώνοντας πως είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι απήχθη από το σπίτι του στο Καράκας. Ο δικαστής τον διέκοψε, επισημαίνοντας ότι θα υπάρξει κατάλληλος χρόνος για τέτοιες τοποθετήσεις.

Ποιοι είναι οι συγκατηγορούμενοι του Μαδούρο;

Ο Μαδούρο κατηγορήθηκε μαζί με τη σύζυγό του, δύο πολιτικούς, τον γιο του και έναν άνδρα που κατηγορείται ότι ηγείται της συμμορίας Tren de Aragua.

Οι πολιτικοί ηγέτες που κατηγορούνται είναι:

Diosdado Cabello Rondón , υπουργός Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ειρήνης του Μαδούρο

, υπουργός Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ειρήνης του Μαδούρο Ramón Rodríguez Chacín, πρώην υπουργός Εσωτερικών

Ο Rondón είχε ήδη κατηγορηθεί το 2020 μαζί με τον Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο γιος του Μαδούρο, Nicolás Maduro Guerra, μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας και γνωστός ως «Ο Πρίγκιπας», φέρεται να συμμετείχε στις υποτιθέμενες συνεργασίες με εμπόρους ναρκωτικών. Η δικογραφία αναφέρει ότι περίπου μεταξύ 2014–2015 επισκεπτόταν ένα νησί της Βενεζουέλας, όπου το αεροπλάνο του φορτωνόταν με ναρκωτικά, και ότι συνεργάστηκε στη μεταφορά εκατοντάδων κιλών κοκαΐνης από τη Βενεζουέλα στο Μαϊάμι.

Τέλος, η δικογραφία κατονομάζει τον Hector Rusthenford Guerrero Flores, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς υπηρέτησε ως ηγέτης ή συν-ηγέτης της Tren de Aragua για πάνω από μια δεκαετία, «δρα ως εγκέφαλος της επέκτασης της TdA σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο». Φέρει επίσης τα παρατσούκλια «Niño Guerrero» και, σύμφωνα με το CBS News, «The Big Eyebrow».

Ο Μαδούρο δήλωσε αθώος, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «αξιοπρεπή άνθρωπο» και «αιχμάλωτο πολέμου», ενώ αθώα δήλωσε και η σύζυγός του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρέμεινε ανέκφραστος και κρατούσε σημειώσεις σε κίτρινο σημειωματάριο, με την άδεια του δικαστή. Η Σίλια Φλόρες εμφανίστηκε με εμφανείς μώλωπες στο πρόσωπο, τους οποίους, σύμφωνα με την υπεράσπιση, υπέστη κατά τη σύλληψή της.

Προς το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, άτομο από το κοινό φώναξε προς τον Μαδούρο «θα πληρώσεις για ό,τι έκανες», με εκείνον να απαντά πως είναι αιχμάλωτος πολέμου. Η επόμενη ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι προς το παρόν δεν θα ζητηθεί αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους, χωρίς να αποκλείεται σχετικό αίτημα στο μέλλον.

Έξω από το δικαστήριο συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές τόσο υπέρ όσο και κατά του Μαδούρο. Υποστηρικτές του κρατούσαν πανό με συνθήματα κατά της αμερικανικής παρέμβασης, ενώ αντίπαλοί του, αυτοχαρακτηριζόμενοι ως «πραγματικοί Βενεζουελάνοι», ζητούσαν «να γίνει η Βενεζουέλα σπουδαία ξανά» και ευχαριστούσαν τον πρόεδρο Τραμπ.

