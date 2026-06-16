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Έκκληση προς τους ηγέτες του κόσμου να τηρήσουν την υπόσχεση που δόθηκε στη μνήμη των εκατομμυρίων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την Covid-19 απηύθυναν κορυφαίοι αξιωματούχοι, ζητώντας να ολοκληρωθεί η διεθνής συμφωνία για τον τρόπο αντιμετώπισης μελλοντικών πανδημιών.

Με την έναρξη της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δημοσίευσαν κοινή επιστολή, υπογραμμίζοντας ότι η σχετική συνθήκη χρειάζεται άμεση πολιτική στήριξη στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς «η επόμενη πανδημία δεν πρόκειται να περιμένει».

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Η παρέμβασή τους έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται με ταχύ ρυθμό, έχοντας ήδη προκαλέσει 782 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 181 θανάτους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, τον επόμενο μήνα οι διαπραγματευτές θα συναντηθούν εκ νέου για νέο κύκλο συνομιλιών σχετικά με το παράρτημα της συμφωνίας του ΠΟΥ που αφορά την «πρόσβαση σε παθογόνους οργανισμούς και τη δίκαιη κατανομή των οφελών».

Το συγκεκριμένο παράρτημα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία, ωστόσο οι χώρες δεν κατάφεραν να τηρήσουν την προθεσμία του Μαΐου, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία για τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με παθογόνους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες πανδημίες, αλλά και για το ποια πρόσβαση σε εμβόλια, διαγνωστικά τεστ και θεραπείες θα πρέπει να διασφαλίζεται στα κράτη ως αντάλλαγμα.

Μερικές χώρες εκφράζουν ανησυχία ότι, αν δεν καταστεί υποχρεωτική η διάθεση προϊόντων που αναπτύσσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες μετά τη χρήση δεδομένων που προέρχονται από χώρες οι οποίες μοιράζονται στοιχεία για ιούς και βακτήρια, τότε υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το σκηνικό της πανδημίας Covid-19, όταν οι φτωχότερες χώρες ήταν οι τελευταίες που απέκτησαν πρόσβαση στα εμβόλια.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας υποστηρίζουν ότι η επιβολή υποχρεωτικών όρων θα μπορούσε να περιορίσει την έρευνα και την ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες είχαν ανακοινώσει για πρώτη φορά την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν μια διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες τον Μάρτιο του 2021. Πέντε χρόνια αργότερα, ο Τέντρος και ο Λούλα απηύθυναν νέο μήνυμα προς τους ηγέτες, δηλώνοντας: «Ο κόσμος πρέπει να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε και εσείς μπορείτε να συμβάλετε ώστε να γίνει πράξη».

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Στην επιστολή τους καλούν τις κυβερνήσεις να έχουν κατά νου «μια μνήμη που μοιράζεται ολόκληρη η ανθρωπότητα», τις εικόνες από τα νοσοκομεία που γέμιζαν ασφυκτικά και τις οικογένειες που αναγκάζονταν να αποχαιρετούν τους αγαπημένους τους πίσω από ένα τζάμι, μέσω τηλεφώνου ή, σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς να έχουν την ευκαιρία να τους αποχαιρετήσουν καθόλου.

Όπως επισημαίνουν, εκτιμήσεις του ΠΟΥ και άλλων οργανισμών ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων της Covid-19 έως και στα 20 εκατομμύρια ανθρώπους. «Μέσα στον πόνο εκείνης της περιόδου, η ανθρωπότητα υποσχέθηκε στον εαυτό της ότι δεν θα ξαναβρεθεί ποτέ τόσο απροετοίμαστη απέναντι σε μια τέτοια ημέρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι δύο ηγέτες χαρακτηρίζουν το παράρτημα της συμφωνίας ως «το τελευταίο κομμάτι του παζλ» για να τηρηθεί αυτή η υπόσχεση, τονίζοντας ότι απαιτείται πολιτική βούληση στο ανώτατο επίπεδο, πνεύμα ισότητας και αίσθηση του επείγοντος.

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Παράλληλα υπενθυμίζουν ότι η πανδημία της Covid-19 είχε και τεράστιο οικονομικό κόστος, το οποίο ξεπέρασε τα 13 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από The Guardian

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