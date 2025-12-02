Εντυπωσιάζει η τενίστρια και επτά φορές πρωταθλήτρια του Wimbledon στην τελευταία της φωτογράφιση για το περιοδικό Porter στην οποία επιδεικνύει τη νέα της εμφάνιση μετά την απώλεια 14 κιλών.

Η 44χρονη φιγουράρει στο εξώφυλλο και στις διάφορες πόζες της με διάφορα looks αναδεικνύει με αυτοπεποίθηση τα σωματκά της κάλλη.

«Είναι μια από τις πιο ισχυρές και επιτυχημένες γυναίκες στον πλανήτη, αλλά ακόμα και η Σερένα Γουίλιαμς έχει στιγμές αμφιβολίας και άγχους, αν και έχει αποφασίσει να ξεκινήσει τη νέα χρονιά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. “Ανακαλύπτω ξανά τον εαυτό μου”, λέει.

Στη συνέντευξη μιλάει για τις στρατηγικές επιβίωσης στη δημόσια ζωή, την ανατροφή των κοριτσιών της και τα πολλά συναρπαστικά εγχειρήματα που της προσφέρουν χαρά μετά την αποχώρησή της από τα γήπεδα» προαναγγέλλει το περιοδικό που φιλοξενεί την 44χρονη τενίστρια.