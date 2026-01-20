Ένα προαστιακό τρένο εκτροχιάστηκε την Τρίτη, μετά την πτώση ενός τοίχου συγκράτησης πάνω στις γραμμές κοντά στην ισπανική πόλη της Βαρκελώνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άτομα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές έκτακτης ανάγκης.

Ο ισπανικός τηλεοπτικός σταθμός TVE ανέφερε ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, μεταξύ των οποίων και ο μηχανοδηγός του τρένου.

Έντεκα μονάδες του Συστήματος Έκτακτης Ιατρικής Βοήθειας και μια κοινή μονάδα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν αποσταλεί στον τόπο του ατυχήματος. Η λειτουργία της γραμμής R4 έχει διακοπεί. Οι αρχικές υποθέσεις σχετικά με την αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με επίσημες πηγές, υποδεικνύουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες αποσταθεροποίησαν τον τοίχο αντιστήριξης.

Εκτροχιάστηκε τρένο στη Χιρόνα



Στο άλλο ατύχημα, στην επαρχία της Χιρόνα, ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγια στη γραμμή R1, μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet, εκτροχιάστηκε, χωρίς όμως να προκληθούν τραυματισμοί. Το ατύχημα προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές ως αποτέλεσμα της καταιγίδας που έπληξε την καταλανική επαρχία. Η λειτουργία της γραμμής έχει διακοπεί.