Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο καντόνι του Βαλαί στην Ελβετία, όταν τρένο εκτροχιάστηκε έπειτα από χιονοστιβάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τρένο επέβαιναν περίπου 80 επιβάτες, ενώ οι Αρχές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7:00 τοπική ώρα, κοντά στο Γκόπεσνταϊν.

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Μπριγκ στις 6:12 το πρωί τοπική ώρα και εκτροχιάστηκε στην περιοχή Στόκγκραμπε, στο τμήμα της γραμμής μεταξύ Γκόπενσταϊν και Χότεν.

Οι τοπικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων να επιχειρούν στο σημείο.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του καντονιού του Βαλαί ανέφερε:

«16 Φεβρουαρίου 2026 – 07:00, Γκόπενσταϊν, εκτροχιασμός τρένου, πιθανόν με τραυματισμούς, επιχείρηση σε εξέλιξη, περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν».