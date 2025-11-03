Τρένο εκτροχιάστηκε στη βορειοδυτική Αγγλία προκαλώντας πανικό και σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, το πρωί της Δευτέρας (3.11.25).

Νοσοκόμοι και διασώστες έχουν σπεύσει στο χωριό Σαπ της κομητείας Κάμπρια, στη βορειοδυτική Αγγλία, για τον εκτροχιασμό τρένου, λίγες ώρες μετά την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Χάντιγκτον του Κέιμπριτζ.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε πως έχει στείλει πολλαπλά συνεργεία στο σημείο και βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση της κατάστασης.

Στην περιοχή επιχειρούν επίσης πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Η υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, ανακοίνωσε ότι πρόκειται για «μεγάλο και σοβαρό περιστατικό», επισημαίνοντας ωστόσο πως «δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς».

Πηγές αναφέρουν πως οι περίπου 130 επιβάτες που ταξίδευαν με το τρένο, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο της περιοχής. 

Σύμφωνα με τη βρετανική σιδηροδρομική εταιρεία, όλα τα δρομολόγια μεταξύ Καρλάιλ και Πρέστον έχουν διακοπεί, καθώς το τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ Πένριθ και Όξενχολμ, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν και οι δύο γραμμές.

Οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τις δύο ώρες, ενώ πολλά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί.

Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Γλασκώβη προς το Λονδίνο.

