Τρένο εκτροχιάστηκε στη βορειοδυτική Αγγλία προκαλώντας πανικό και σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, το πρωί της Δευτέρας (3.11.25).

Νοσοκόμοι και διασώστες έχουν σπεύσει στο χωριό Σαπ της κομητείας Κάμπρια, στη βορειοδυτική Αγγλία, για τον εκτροχιασμό τρένου, λίγες ώρες μετά την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Χάντιγκτον του Κέιμπριτζ.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε πως έχει στείλει πολλαπλά συνεργεία στο σημείο και βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση της κατάστασης.

Στην περιοχή επιχειρούν επίσης πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Officers were called at 6.15am today to reports of a train derailment in near Shap, Cumbria.



Thankfully, there are no reported casualties and passengers have been safely escorted from the train.



Officers remain on scene alongside emergency services responding to the incident. — British Transport Police (@BTP) November 3, 2025

Η υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, ανακοίνωσε ότι πρόκειται για «μεγάλο και σοβαρό περιστατικό», επισημαίνοντας ωστόσο πως «δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς».

Πηγές αναφέρουν πως οι περίπου 130 επιβάτες που ταξίδευαν με το τρένο, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο της περιοχής.

🚨🇬🇧A train derailed near Shap, Cumbria, prompting a major emergency response. Authorities confirmed no injuries. Ambulance crews and Transport Secretary Heidi Alexander coordinated evacuation efforts, while National Rail warned of severe disruptions between Carlisle and Preston… https://t.co/mJTf7t1EuH pic.twitter.com/z5jTQFST22 — Info Room (@InfoR00M) November 3, 2025

Σύμφωνα με τη βρετανική σιδηροδρομική εταιρεία, όλα τα δρομολόγια μεταξύ Καρλάιλ και Πρέστον έχουν διακοπεί, καθώς το τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ Πένριθ και Όξενχολμ, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν και οι δύο γραμμές.

Οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τις δύο ώρες, ενώ πολλά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί.

Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Γλασκώβη προς το Λονδίνο.

