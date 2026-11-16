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Ο Γάλλος πρόεδρος παραδέχθηκε ότι υπήρξαν λάθη κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι υπηρέτησε διαρκώς το εθνικό συμφέρον.

Στο μήνυμά του τόνισε την προσπάθεια υλοποίησης των δεσμεύσεών του και τη διαχείριση των κρίσεων που αντιμετώπισε η χώρα.

Ο Μακρόν διανύει την τελική περίοδο της δεύτερης προεδρικής θητείας του, ενώ η δημοτικότητά του έχει σημειώσει σημαντική πτώση.

Η Γαλλία εισέρχεται πλέον σε μια περίοδο πολιτικών εξελίξεων ενόψει της διαδοχής του στην προεδρία της χώρας.

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Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε για πρώτη φορά την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Γαλλίας. Με αφορμή την επέτειο, ο Γάλλος πρόεδρος δημοσίευσε ένα μήνυμα απολογισμού στην πλατφόρμα Χ, αναγνωρίζοντας ότι στη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής υπήρξαν και λάθη, επιμένοντας ωστόσο πως ο ίδιος και οι συνεργάτες του έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις για την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.

«Θέλω να πω σε όσους δεν με ψήφισαν ότι κάθε στιγμή έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για το υπέρτατο συμφέρον της χώρας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μακρόν. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι «υπήρξαν μερικές φορές λάθη», σημειώνοντας όμως ότι η προσπάθεια συνεχίστηκε καθημερινά, με τη συνδρομή αξιόλογων συνεργατών και με στόχο την υπηρεσία της Γαλλίας και των πολιτών της.

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Στο μήνυμά του, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητες της τελευταίας δεκαετίας, τονίζοντας ότι επιδίωξή του ήταν να υλοποιήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του και να διαχειριστεί τις αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετώπισε η χώρα, μέσα από συλλογική προσπάθεια.

Il y a dix ans, à Bobigny en Seine-Saint-Denis, je me portais candidat à l’élection présidentielle de notre République. Durant ces dix années, j’ai œuvré aux côtés de beaucoup pour essayer de tenir mes engagements, faire du mieux possible pour notre pays, traverser ensemble les crises qui nous ont frappés, rendre notre France plus forte en la préparant aux défis de demain et nous battre pour une Europe plus indépendante. Je veux remercier tous ceux qui étaient à mes côtés ce 16 novembre 2016. Et tous ceux qui, les rejoignant, m’ont soutenu, se sont engagés, m’ont fait confiance et m’ont permis d’exercer cette mission. Je veux aussi dire à celles et ceux qui ne m’ont pas apporté leur suffrage qu’à chaque instant j’ai fait de mon mieux pour l’intérêt supérieur du pays. Il y a eu parfois des erreurs, mais chaque jour nous avons travaillé dur, avec beaucoup de femmes et d’hommes remarquables, au service de la France et des Français. Comptez sur mon engagement jusqu’au bout. Emmanuel Macron November 16, 2026

Η υποχώρηση της δημοτικότητας και οι πιέσεις στη Γαλλία

Η συμπλήρωση δέκα ετών από την ανακοίνωση της πρώτης υποψηφιότητάς του βρίσκει τον Εμανουέλ Μακρόν σε μια περίοδο έντονων πολιτικών δυσκολιών. Η δημοτικότητά του έχει καταγράψει σημαντική πτώση, με τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου να τον εμφανίζουν στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ανέλαβε την προεδρία, το 2017. Συγκεκριμένα, μόλις το 15% των ερωτηθέντων δήλωνε θετική άποψη για τον ίδιο.

Παράλληλα, η Γαλλία αντιμετωπίζει κοινωνικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, ενώ οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ασκούν πρόσθετη πίεση στην πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας.

Το επετειακό μήνυμα αναρτήθηκε ακριβώς δέκα χρόνια μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, όταν ο Μακρόν επιχείρησε να διαμορφώσει μια νέα πολιτική πρόταση, ξεπερνώντας τον παραδοσιακό διαχωρισμό ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά. Λίγους μήνες πριν από εκείνη την ανακοίνωση, είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ, στην οποία είχε διατελέσει υπουργός Οικονομίας.

Σε ηλικία 48 ετών, ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται πλέον στην τελική περίοδο της δεύτερης πενταετούς προεδρικής θητείας του. Το γαλλικό Σύνταγμα δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία, ενώ η παραμονή του στο Μέγαρο των Ηλυσίων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Μαΐου.

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Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στα πρόσωπα που αναμένεται να διεκδικήσουν την προεδρία στις επόμενες εκλογές. Ανάμεσά τους βρίσκεται η ακροδεξιά πολιτικός Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει αναμετρηθεί δύο φορές με τον Μακρόν και έχει ηττηθεί, τόσο στις προεδρικές εκλογές του 2017 όσο και σε εκείνες του 2022.

Οι πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη Γαλλία διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο πλαίσιο ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, καθώς η χώρα εισέρχεται σταδιακά στην περίοδο της διαδοχής του Εμανουέλ Μακρόν.

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