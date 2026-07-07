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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος, προκαλώντας τον τραυματισμό 18 ατόμων.

Ο Γάλλος πρόεδρος είναι σώος και αβλαβής, ενώ δήλωσε έτοιμος να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της συριακής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα.

Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται επίσης η καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους και η προστασία των μειονοτήτων στη Συρία.

Ο Μακρόν αναμένεται να αναχωρήσει για την Άγκυρα, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

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Την πρώτη του επίσκεψη στη Συρία μετά την αλλαγή καθεστώτος τον Δεκέμβριο του 2024, πραγματοποιεί ο Εμανουέλ Μακρόν, σηματοδοτώντας τη διπλωματική επιστροφή της Δαμασκού στη διεθνή σκηνή μετά από μία δεκαετία απομόνωσης λόγω του εμφυλίου πολέμου.

Συνάντηση Μακρόν – Αλ – Σάρα στη Συρία

Εν μέσω της ιστορικής συνάντησης του Μακρόν με τον Αχμαντ αλ-Σάρα ή αλλιώς Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, σημειώθηκε συναγερμός στη συριακή πρωτεύουσα, καθώς εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Γάλλος Πρόεδρος.

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Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσημα έως στιγμής δύο εκρήξεις, με 18 τραυματίες, μεταξύ αυτών και τέσσερις αστυνομικούς. Ο δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός φαίνεται ότι είχε ως στόχο τους διασώστες. «Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη ζωή του Μακρόν» επισημαίνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ο Γάλλος πρόεδρος είναι σώος και αβλαβής και δεν άκουσε τις εκρήξεις που σημειώθηκαν, ανέφερε αρχικά το γραφείο του.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε αναβάλει την ανακοίνωση της ημερομηνίας της επίσκεψής του μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους του τη Δευτέρα, για λόγους ασφαλείας.

Στο οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφορεί από την επίσημη συνάντηση, δεν πέρασε απαρατήρητο ότι ο Εμανουέλ Μακρόν φοράει τα γυαλιά «Top-Gun» που είχαν γίνει viral πριν λίγους μήνες στο συνέδριο του Νταβός και επιλέχθηκαν λόγω μίας μικρής πάθησης που είχε στο μάτι ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο ίδιος τα έβαλε ξανά όταν υποδέχτηκε τον Σουλτάνο του Ομάν στο Ελιζέ εν μέσω καύσωνα που επικρατούσε στη Γαλλία.

Syrian President Ahmed Al-Sharaa welcomed French President Emmanuel Macron and the accompanying delegation today at the People’s Palace in Damascus, the Syrian capital, in the presence of a number of ministers and senior officials. pic.twitter.com/vWf1cmZDQ7 — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) July 7, 2026

Τι περιλαμβάνει η επίσκεψη

Να σημειωθεί ότι μετά τη συνάντηση με τον Αλ – Σάρα, ο Μακρόν είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει σε ένα «οικονομικό φόρουμ με επίκεντρο την ανοικοδόμηση της Συρίας και τους στρατηγικούς διαδρόμους».

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Ο Μακρόν τόνισε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, στη σκιά των εκρήξεων στη Δαμασκό.

«Η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της οικονομίας και του τραπεζικού τομέα της Συρίας, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καθώς συνεχίζει την επίσκεψή του στη Δαμασκό στη σκιά των εκρήξεων δύο βομβών κοντά σε ξενοδοχείο όπου είχε συναντήσεις.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ αλ Σαρά. Η Γαλλία εργάζεται για να βοηθήσει την κεντρική τράπεζα της Συρίας», πρόσθεσε ο Μακρόν.

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Reuters Reuters Reuters

Ο τελευταίος Γάλλος πρόεδρος που επισκέφθηκε τη Συρία ήταν ο Νικολά Σαρκοζί το 2009, προτού ο Άσαντ καταστείλει βίαια τις διαδηλώσεις της Αραβικής Άνοιξης το 2011.

Τον Μάιο του 2025, ο Μακρόν είχε υποδεχθεί τον Σάρα στη Γαλλία, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σύρου ηγέτη σε ευρωπαϊκή χώρα, μια κίνηση που προηγήθηκε του ταξιδιού του στην Ουάσιγκτον πέρυσι για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Syrian President Ahmad al-Sharaa:



Welcome to the People’s Palace, and welcome to the new Syria.



Allow me to speak about great Syria. We have a strategic location between the Mediterranean, the Gulf, and Iraq.



After the Hormuz crisis that we all experienced this year, the… pic.twitter.com/ccorFIWrLF Advertisement July 7, 2026

Ένα ακόμη θέμα στην ατζέντα του Μακρόν θα είναι η καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), καθώς και η συνεχιζόμενη παρουσία ενός μικρού αριθμού Γάλλων τζιχαντιστών σε συριακό έδαφος. Η Συρία προσχώρησε στον διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους πέρυσι.

Ο Γάλλος πρόεδρος επιθυμεί επίσης ο αλ – Σάρα να τηρήσει τη δέσμευσή του για την προστασία των μειονοτήτων της Συρίας, έπειτα από τις σφαγές που σημειώθηκαν πέρυσι στα προπύργια των Αλαουιτών και των Δρούζων.

Παρά τις δεσμεύσεις των δύο ηγετών, υπάρχει προβληματισμός κατά πόσο η τωρινή κυβέρνηση της Συρίας μπορεί να επιβληθεί κατά των τζιχαντιστικών ομάδων, όταν η ίδια προέρχεται από αυτόν τον χώρο. Υπενθυμίζουμε ότι ο αλ – Σάρα ήταν για χρόνια επικηρυγμένος από το πρόγραμμα «Rewards for Justice» του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με ποσό ύψους $10 εκατομμυρίων.

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Ο άλλοτε ηγέτης της Αλ Κάιντα στη Συρία έχει μετατραπεί σε βασικό πολιτικό και στρατιωτικό παράγοντα στην περιοχή, συμμετέχοντας ακόμα και σε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους. Όπως φάνηκε από τις εκρήξεις στη Δαμασκό, ο ηγέτης της Συρίας δεν μπορεί ή δεν θέλει να «βάλει λουριά» στους φανατικούς που συνασπίστηκαν μαζί του το 2024 και αισθάνονται ότι ο αλ- Σάρα τους προδίδει διατηρώντας διαύλους επικοινωνίας με τους Δυτικούς.

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Ο Μακρόν πρόκειται να ταξιδέψει στην Άγκυρα το βράδυ της Τρίτης για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας.