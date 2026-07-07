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Οι συριακές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας και απέκλεισαν δρόμους στην περιοχή, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας, οι εκρήξεις προκλήθηκαν από μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί εκ των προτέρων στο συγκεκριμένο σημείο της πρωτεύουσας.

Ο Γάλλος πρόεδρος επισκέπτεται τη χώρα για σημαντικές πολιτικές επαφές, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψη ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

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Συναγερμός σήμανε στη Δαμασκό της Συρίας, όταν εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των συριακών αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων και ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της Συρίας, οι εκρήξεις προκλήθηκαν από μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί εκ των προτέρων στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή τραυματισμούς.

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Σύμφωνα με το Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για τη συνάντησή του με τον Αχμαντ αλ-Σάρα. Όπως μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση, ο Μακρόν έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Συρίας λίγη ώρα αργότερα.

عاجل | الإليزيه:



📍ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب بدمشق https://t.co/YSaeUtLHPj July 7, 2026

BREAKING | Explosions heard in Damascus coinciding with French President Macron's visit.



According to reports, the incident took place near the hotel where Macron is staying. pic.twitter.com/SJFfQHmTsa — The Cradle (@TheCradleMedia) July 7, 2026

Video shows a vehicle burning after multiple reported explosions in Damascus, Syria. pic.twitter.com/ILqoDfhD31 — Brandon Doggett (@brandondoggett) July 7, 2026

⭕️ An explosion/attack reported in Damascus, near the hotel where French President Macron is staying. https://t.co/CEoqu0QzQN pic.twitter.com/GeLn2V9KV3 — MenchOsint (@MenchOsint) July 7, 2026

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε καφέ κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της Δαμασκού, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 20, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση ασφαλείας στη συριακή πρωτεύουσα.

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Ιστορική επίσκεψη Μακρόν

Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγο μετά την άφιξη του Γάλλου προέδρου στη συριακή πρωτεύουσα, όπου μετέβη τη Δευτέρα για σημαντικές πολιτικές επαφές. Τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ Σιμπάνι.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Η επίσκεψη χαρακτηρίζεται ιστορικής σημασίας, καθώς πρόκειται για την πρώτη μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ από ηγέτη μεγάλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Je viens dire l’engagement de la France auprès du peuple syrien. Pour une Syrie souveraine, unie dans sa pluralité et en paix avec ses voisins. Ensemble, ouvrons une nouvelle page de stabilité et de paix. Advertisement July 6, 2026

«Ήρθα για να εκφράσω τη δέσμευση της Γαλλίας προς τον συριακό λαό. Για μια κυρίαρχη Συρία, ενωμένη μέσα στη διαφορετικότητά της και σε ειρήνη με τους γείτονές της», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X. «Μαζί, ας ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο σταθερότητας και ειρήνης», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.