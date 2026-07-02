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Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού, πρωτεύουσας της Συρίας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Syrian Arab News Agency, τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

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Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο της Δικαιοσύνης της Δαμασκού.

Με πληροφορίες από Reuters