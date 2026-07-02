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Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού, πρωτεύουσας της Συρίας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Syrian Arab News Agency, τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

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Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο της Δικαιοσύνης της Δαμασκού.

#Syrie: Une explosion s'est produite dans un café dans le quartier d'Al-Hijaz, à proximité du Palais de justice de #Damas, des victimes pic.twitter.com/dL8rNCKflH July 2, 2026

Huge explosion at a cafe in Syria near the Palace of Justice in the capital Damascus. Its circumstances are not yet clear. pic.twitter.com/CrUPrRmkk3 — Global Osint (@GlobalOsintNew) July 2, 2026

An explosion in Damascus (Syria) has been reported – it’s in proximity to the Palace of Justice (not damaged) pic.twitter.com/gHYTeapEwH — Scharo Bajalan (@ScharoBajalan) July 2, 2026

Με πληροφορίες από Reuters