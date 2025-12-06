Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να επιταχύνει το βήμα του προκειμένου να πλησιάσει και να χαιρετήσει από κοντά Κινέζους πολίτες.

Αψηφώντας στιγμιαία τον κλοιό των ανδρών της κινεζικής ασφάλειας που τον συνόδευαν, ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε στο πλήθος, όπου έγινε δεκτός με ιδιαίτερα θερμές εκδηλώσεις από τους παρευρισκόμενους.

Advertisement

Advertisement

Ο Μακρόν βρέθηκε στην πόλη Τσενγκντού, στη νοτιοδυτική Κίνα, συνοδευόμενος από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η συγκεκριμένη επίσκεψη θεωρείται ισχυρή συμβολική κίνηση, καθώς αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει το Πεκίνο στις σχέσεις του με το Παρίσι, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να ενισχύσει την οικονομική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρουσία του Μακρόν στην Τσενγκντού εντάσσεται στο τελευταίο σκέλος της επίσκεψής του στην Κίνα, η οποία ολοκληρώθηκε σε περισσότερο χαλαρό κλίμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη της συζύγου του, Μπριζίτ Μακρόν, σε ερευνητικό κέντρο για γιγάντια πάντα, αλλά και συνάντηση του Γάλλου προέδρου με γνωστό αθλητή του πινγκ πονγκ.

Με πληροφορίες από France24