Μια συγκλονιστική οικογενειακή τραγωδία στη Γαλλία ήρθε στο φως την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, αφού ένας 61χρονος πατέρας βρέθηκε δεμένος και φιμωμένος στο σπίτι του την Πέμπτη. Η μητέρα και τα τρία παιδιά κατηγορούνται για τον θάνατο του.

Η 52χρονη σύζυγος και τα τρία ενήλικα παιδιά τους, ηλικίας 22 έως 25 ετών, κατηγορούνται για εκ προθέσεως άσκηση βίας που οδήγησε σε θάνατο χωρίς όμως να έχουν πρόθεση να τον σκοτώσουν. Η μητέρα και ένας από τους γιους μάλιστα έχουν προφυλακιστεί στη Γαλλία εξαιτίας αυτής της οικογενειακής τραγωδίας.

VAL-D'OISE : Une femme et ses trois enfants majeurs ont été mis en examen après le décès à Cergy du père de famille, retrouvé ligoté et bâillonné, selon eux parce qu’il était violent sous l’emprise de l’alcool. La mère et un des fils, âgé de 25 ans, ont été placés en détention… pic.twitter.com/cInIHGBpoi — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 9, 2025

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Ποντουάζ, μία μικρή πόλη λίγο έξω από τη Γαλλία, οι πράξεις έγιναν ομαδικά και σε συνεργασία, γεγονός που τους επιβαρύνει ακόμα περισσότερο.

Το βράδυ της Πέμπτης (6/11/2025), η υπηρεσία επειγόντων ιατρικών περιστατικών (SAMU) κλήθηκε γύρω στις 22:10. Οι διασώστες βρήκαν τον άνδρα δεμένο και φιμωμένο, χωρίς αναπνοή. Παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 22:47. Στις 23:00, συνελήφθησαν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 61χρονος περιγράφεται από συγγενείς ως βίαιος. Πληροφορίες λένε ότι η οικογένεια, έπειτα από έναν καβγά, τον έδεσε και τον φίμωσε με ταινία, προσπαθώντας αργότερα να τον επαναφέρει στη ζωή χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αρχές σημειώνουν ότι η υπόθεση έχει φόντο την ενδοοικογενειακή βία και την κατανάλωση αλκοόλ.