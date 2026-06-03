Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι θα ταξιδέψει στη Γαλλία προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7.

Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Εβιάν, στο διάστημα 15 έως 17 Ιουνίου.

Advertisement

Advertisement

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα αναχωρήσει για το Παρίσι αμέσως μετά τον αγώνα Μεικτών Πολεμικών Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο στις 14 Ιουνίου, ημέρα των γενεθλίων του. Μάλιστα, αφιέρωσε σημαντικά περισσότερες αναφορές σε αυτό το γεγονός σε σχέση με τη συμμετοχή του στη σύνοδο της G7.

Στην ανάρτησή του γράφει: «Θα μεταβώ στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, αμέσως μετά από μια από τις πιο διασκεδαστικές βραδιές στην αμερικανική ιστορία: τους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος UFC στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου. Τα αρχεία δείχνουν ότι, αν και κατά τη διάρκεια της μακράς και πλούσιας ιστορίας του Λευκού Οίκου έχουν διεξαχθεί αγώνες πολύ χαμηλότερου επιπέδου, ποτέ δεν είχε καν σκεφτεί κανείς να φιλοξενήσει στο «Σπίτι του Λαού» κάτι που να πλησιάζει έστω και λίγο αυτό: τους μεγαλύτερους μαχητές του κόσμου, όλοι πρωταθλητές!»

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου.