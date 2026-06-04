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Και ενώ ο καύσωνας συνεχίζεται στη Δυτική Ευρώπη και όπως όλα δείχνουν θα πλησιάσει και προς τη χώρα μας, τα στοιχεία της Météo-France επιβεβαιώνουν τη διαρκή αύξηση των θερμοκρασιών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Το ισχυρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα στα τέλη Μαΐου συνέβαλε καθοριστικά στην καταγραφή του νέου ιστορικού υψηλού, οδηγώντας τις θερμοκρασίες σε επίπεδα που συνήθως εμφανίζονται στα μέσα του καλοκαιριού.

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Οι γάλλοι μετεωρολόγοι αναφέρθηκαν σε πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίες, επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη ζέστη και η απουσία βροχοπτώσεων δημιούργησαν ένα ξηρό κλίμα.

Σε κλοιό καύσωνα και η Νορβηγία

Από τον καύσωνα επηρεάστηκα και η Νορβηγία, με το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο να καταγράφει την πιο θερμή άνοιξη από το 1901. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε κατά 2,1 βαθμούς Κελσίου τα φυσιολογικά για την περίοδο επίπεδα, ενώ η πιο έντονη απόκλιση καταγράφηκε στα βόρεια τμήματα της χώρας.



Εντυπωσιακά κρίνονται και τα στοιχεία από το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ στον Αρκτικό Ωκεανό, όπου τον Απρίλιο οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τον μέσο όρο κατά 5 έως 6 βαθμούς. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ταχύτερη άνοδο της θερμοκρασίας στην Αρκτική, που εντείνεται από τη μείωση των πάγων και της χιονοκάλυψης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια θερμένεται όλο και περισσότερο, κάτι που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις μεταβολές που παρατηρούνται στην Αρκτική.

Ανησυχία για την κλιματική αλλαγή

Την ίδια ώρα, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, που οφείλεται κυρίως στην καύση ορυκτών καυσίμων, καθιστά τα κύματα καύσωνα ολοένα πιο συχνά, ισχυρά και παρατεταμένα. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να αναπτυχθεί το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, κάτι που ενδέχεται να επιδεινώσει ξηρασίες, ακραίες βροχοπτώσεις και περιόδους έντονης ζέστης σε διάφορα μέρη του πλανήτη.

Παράλληλα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες παγκοσμίως πιθανότατα θα παραμείνουν σε επίπεδα ρεκόρ ή κοντά σε αυτά τα επόμενα χρόνια, εντείνοντας τον κίνδυνο ακραίων καιρικών συνθηκών.

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