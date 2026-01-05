Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, κατηγορήθηκε ότι εμπόδισε το μοντέλο Σούζι Κορτέζ να παρακολουθήσει τον τελικό του MLS Cup, αφού φέρεται να βομβάρδισε τον Μέσι με «σέξι μηνύματα», σύμφωνα με νέα αναφορά της εφημερίδας The Sun. Ο Μέσι τελικά σήκωσε το τρόπαιο με την Ιντερ Μαϊάμι, αλλά η Κορτέζ δεν ήταν παρούσα για να παρακολουθήσει τη μεγάλη του στιγμή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, η σύζυγος του Μέσι, Αντονέλα Ροκούζο, έλαβε προσωπικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η μοντέλο Κρουζ δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει τον τελικό του MLS Cup μεταξύ της Iντερ και της Βανκούβερ Γουάιτκαπς. Ο Μέσι οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-1, προσθέτοντας ακόμη ένα κύπελλο στην ήδη γεμάτη τροπαιοθήκη του. Η Κορτέζ είχε προηγουμένως αποκλειστεί από τον Μέσι, αφού φέρεται να τον βομβάρδισε με «σέξι φωτογραφίες» στο Instagram.

Η πρώην νικήτρια του βραβείου «Miss BumBum» της Βραζιλίας, πραγματοποίησε μια προκλητική φωτογράφιση μετά την άρση του αποκλεισμού της από τον θρύλο της Μπαρτσελόνα. Τώρα, επιτέθηκε στην Αντονέλα για τον περιορισμό της πρόσβασής της στον σύζυγό της στην αληθινή ζωή.

Η Κρουζ ισχυρίστηκε ότι ένιωσε «ταπεινωμένη» από την επιμονή της Αντονέλα να μην της επιτραπεί η είσοδος στον τελικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια υπέβαλε το αίτημα προσωπικά στο προσωπικό του Μαϊάμι. Επίσης, δήλωσε ότι για άλλη μια φορά έχει αποκλειστεί από τον Μέσι και την ευρύτερη οικογένειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας στο Extra, είπε: «Ένιωσα ταπεινωμένη. Κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται από μια δημόσια αθλητική εκδήλωση λόγω προσωπικών ζητημάτων ή διαφωνιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Δεν έχει αποκλείσει επίσης το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει την οικογένεια του Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στο οποίο σκοπεύει να παρευρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Η Κρουζ είναι μεγάλη θαυμάστρια του Μέσι και έχει ακόμη και τατουάζ εμπνευσμένα από τον πρώην αστέρα της Μπάρτσα σε ευαίσθητες περιοχές. Έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν ένα βίντεο στο οποίο προσθέτει ένα τατουάζ εμπνευσμένο από τον Μέσι στον πισινό της.

