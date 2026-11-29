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Παρά τις τεχνικές δυσλειτουργίες και τα ηλεκτρικά σοκ που υπέστη κατά την πτήση, η αποστολή κρίθηκε επιτυχημένη και άνοιξε τον δρόμο για την πρώτη αμερικανική επανδρωμένη τροχιακή πτήση.

Ο Enos εκπαιδεύτηκε εντατικά για τον ρόλο του, παραμένοντας στην ιστορία ως ο μοναδικός χιμπατζής που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη.

Η επιτυχία της αποστολής επέτρεψε στον Τζον Γκλεν να πραγματοποιήσει την ιστορική του πτήση μόλις λίγους μήνες αργότερα.

Ο χιμπατζής πέθανε το 1962 από ασθένεια, χωρίς ο θάνατός του να συνδέεται με τη διαστημική του αποστολή.

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Πριν από 65 χρόνια, στις 29 Νοεμβρίου 1961, ένας ασυνήθιστος επιβάτης ταξίδεψε στο Διάστημα με αμερικανικό διαστημόπλοιο και πραγματοποίησε δύο περιφορές γύρω από τη Γη.

Δεν ήταν αστροναύτης. Ήταν ένας χιμπατζής, ο Enos, ο οποίος έμελλε να καταλάβει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της κατάκτησης του Διαστήματος.

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Η αποστολή του αποτέλεσε καθοριστική δοκιμή για τη NASA, λίγους μήνες πριν από την ιστορική πτήση του Τζον Γκλεν.

Η διαστημική αναμέτρηση ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης

Το 1961 ήταν μια καθοριστική χρονιά για την κατάκτηση του Διαστήματος.

Στις 12 Απριλίου ο Σοβιετικός Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα και τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι Αμερικανοί έσπευδαν να καλύψουν την απόσταση που τους χώριζε από τους Σοβιετικούς, μέσα από το διαστημικό πρόγραμμα Mercury.

Στις 5 Μαΐου 1961 ο Άλαν Σέπαρντ έγινε ο πρώτος Αμερικανός που ταξίδεψε στο Διάστημα, πραγματοποιώντας όμως υποτροχιακή πτήση.

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Η επόμενη μεγάλη πρόκληση ήταν η περιφορά ενός Αμερικανού αστροναύτη γύρω από τη Γη.

Ποιος ήταν ο Ένος

Ο Enos είχε υποβληθεί σε περισσότερες από 1.250 ώρες εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι και στην αεροπορική βάση Χόλομαν.

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Εκπαιδεύτηκε ώστε να εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες μέσα στη διαστημική κάψουλα, ενώ οι επιστήμονες παρακολουθούσαν τις αντιδράσεις του.

Η εκπαίδευσή του ήταν εντατικότερη από εκείνη του χιμπατζή Χαμ, ο οποίος είχε προηγηθεί, πραγματοποιώντας υποτροχιακή διαστημική πτήση στις 31 Ιανουαρίου 1961.

Ο Enos επιλέχθηκε οριστικά για την ιστορική αποστολή μόλις τρεις ημέρες πριν από την εκτόξευση.

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Τρεις ώρες και είκοσι λεπτά στο Διάστημα

Στις 29 Νοεμβρίου 1961, από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, εκτοξεύθηκε η διαστημική αποστολή Mercury-Atlas 5.

Τα επίσημα στοιχεία της NASA καταγράφουν:

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• Διάρκεια αποστολής: 3 ώρες, 20 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα.

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• Περιφορές γύρω από τη Γη: 2.

• Μέγιστο υψόμετρο: περίπου 237 χιλιόμετρα.

• Συνολική απόσταση: περίπου 81.900 χιλιόμετρα.

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• Διάρκεια κάθε περιφοράς: 88 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα.

Ο Enos έγινε ο πρώτος και μοναδικός χιμπατζής που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι βλάβες και τα 76 ηλεκτροσόκ

Η αποστολή δεν εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τρεις περιφορές, όμως παρουσιάστηκαν τεχνικές δυσλειτουργίες, μεταξύ των οποίων προβλήματα στον έλεγχο προσανατολισμού και υπερθέρμανση ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι μια λεπτομέρεια που καταγράφεται στο επίσημο αρχείο της NASA.

Εξαιτίας δυσλειτουργίας του συστήματος δοκιμασίας των αντιδράσεών του, ο Enos υπέστη 76 ηλεκτρικά σοκ κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Το περιστατικό αναδεικνύει και τη σκληρή πλευρά των πειραμάτων σε ζώα, που συνόδευσαν τα πρώτα χρόνια της διαστημικής εξερεύνησης.

Η επιστροφή στη Γη

Το κέντρο ελέγχου αποφάσισε τον πρόωρο τερματισμό της αποστολής.

Η διαστημική κάψουλα προσθαλασσώθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό και περισυνελέγη από το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Stormes.

Παρά τις περιπέτειές του, ο Enos βρέθηκε σε καλή φυσική κατάσταση.

Η NASA χαρακτήρισε την αποστολή επιτυχημένη και έκρινε ότι το διαστημόπλοιο ήταν έτοιμο για την επόμενη μεγάλη πρόκληση: την τροχιακή πτήση ενός ανθρώπου.

Ο δρόμος για τον Τζον Γκλεν

Στις 20 Φεβρουαρίου 1962, μόλις 83 ημέρες μετά την πτήση του Ένος, ο Τζον Γκλεν εκτοξεύθηκε με τη διαστημική κάψουλα Friendship 7.

Πραγματοποίησε τρεις περιφορές γύρω από τη Γη και έγινε ο πρώτος Αμερικανός αστροναύτης που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.

Η επιτυχία του αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην αμερικανική διαστημική προσπάθεια, η οποία κορυφώθηκε τον Ιούλιο του 1969 με την προσελήνωση του Apollo 11.

Το τέλος του Enos

Ο Enos δεν έζησε αρκετά για να δει τις μεγάλες επιτυχίες που ακολούθησαν.

Πέθανε στις 4 Νοεμβρίου 1962, σε ηλικία περίπου έξι ετών, στην αεροπορική βάση Χόλομαν του Νέου Μεξικού.

Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία της NASA, είχε προσβληθεί από βακτηριακή δυσεντερία ανθεκτική στα αντιβιοτικά. Οι αρμόδιοι επιστήμονες δήλωσαν ότι ο θάνατός του δεν συνδεόταν με τη διαστημική αποστολή.

Τα ζώα που προηγήθηκαν των ανθρώπων

Η ιστορία της κατάκτησης του Διαστήματος είναι συνδεδεμένη με δεκάδες ζώα που χρησιμοποιήθηκαν σε πειραματικές αποστολές.

Η Λάικα, η Μπέλκα, η Στρέλκα, ο Χαμ και ο Enos αποτελούν μερικά από τα γνωστότερα παραδείγματα.

Σήμερα, η εξέλιξη της τεχνολογίας, της τηλεμετρίας και των προσομοιώσεων, αλλά και οι αυστηρότερες αρχές βιοηθικής, έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο διεξαγωγής τέτοιων ερευνών.

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, ο Ένος παραμένει ένας από τους αφανείς πρωταγωνιστές της διαστημικής ιστορίας.

Δεν επέλεξε να γίνει εξερευνητής. Δεν γνώριζε τι σήμαινε η κατάκτηση του Διαστήματος. Συνέβαλε όμως σε ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας.

Πρωτογενείς και επίσημες πηγές

NASA – Η ιστορία των ζώων στο Διάστημα

NASA – Τα επίσημα στοιχεία της αποστολής Mercury-Atlas 5

NASA – Το ιστορικό της πρώτης τροχιακής πτήσης του Τζον Γκλεν

NASA – Ιστορικό αρχείο του προγράμματος Mercury και ο θάνατος του Ένος

https://www.nasa.gov/history/SP-4001/p3b.htm