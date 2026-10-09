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Ο γάμος τους προκάλεσε έντονες συζητήσεις στη Γαλλία λόγω της εικοσαετούς διαφοράς ηλικίας και της εύθραυστης κατάστασης της υγείας της διάσημης τραγουδίστριας.

Παρά τις αρχικές επικρίσεις για τις προθέσεις του Σαραπό, εκείνος φρόντισε την Πιάφ μέχρι τον θάνατό της τον Οκτώβριο του 1963, κληρονομώντας της τα χρέη.

Το ζευγάρι ερμήνευσε μαζί το εμβληματικό τραγούδι «À quoi ça sert l’amour?», το οποίο παραμένει συνδεδεμένο με την ιστορία της σχέσης τους.

Ο Τεό Σαραπό απεβίωσε το 1970 σε ηλικία 34 ετών από αυτοκινητικό δυστύχημα και ενταφιάστηκε δίπλα στην Εντίθ Πιάφ στο κοιμητήριο Περ Λασέζ.

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Στις 9 Οκτωβρίου 1962, η Εντίθ Πιάφ, το θρυλικό «Σπουργίτι του Παρισιού», παντρευόταν έναν νέο άνδρα ελληνικής καταγωγής που ελάχιστοι έξω από τον κύκλο της γνώριζαν μέχρι τότε.

Ήταν ο Θεοφάνης Λαμπούκας, μόλις 26 ετών, ενώ εκείνη ήταν 46. Η Πιάφ τού έδωσε ένα όνομα που έμελλε να περάσει στην ιστορία της γαλλικής μουσικής: Théo Sarapo.

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Το «Sarapo» προερχόταν από τις ελληνικές λέξεις «σ’ αγαπώ». Και ίσως κανένα άλλο καλλιτεχνικό όνομα δεν ταίριαξε τόσο πολύ στην ιστορία ενός ζευγαριού.

Ο Θεοφάνης Λαμπούκας

Ο Θεοφάνης Λαμπούκας γεννήθηκε στο Παρίσι από Έλληνες γονείς. Ο πατέρας του ήταν κομμωτής και ο ίδιος εργάστηκε στο οικογενειακό κομμωτήριο, ενώ παράλληλα αγαπούσε το τραγούδι.

Υπηρέτησε στον γαλλικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου της Αλγερίας και, όταν επέστρεψε στο Παρίσι, άρχισε να κινείται στους καλλιτεχνικούς κύκλους. Μέσω γνωριμίας έφθασε κοντά στην Εντίθ Πιάφ. Εκείνη διέκρινε τη φωνή του, τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι και ουσιαστικά τον βοήθησε να δημιουργήσει τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα. Έτσι ο Θεοφάνης Λαμπούκας έγινε Τεό Σαραπό.

Ένας γάμος που σόκαρε το Παρίσι

Η διαφορά ηλικίας των 20 ετών προκάλεσε τεράστια συζήτηση στη Γαλλία του 1962. Η Πιάφ ήταν ήδη ένας ζωντανός θρύλος, αλλά ταυτόχρονα μια γυναίκα με πολύ επιβαρυμένη υγεία. Ο Σαραπό ήταν νέος, ψηλός, εμφανίσιμος και σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό.

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Ο πολιτικός γάμος έγινε στο δημαρχείο του 16ου διαμερίσματος του Παρισιού και ακολούθησε θρησκευτική τελετή στον ελληνορθόδοξο καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Ο γαλλικός Τύπος αντιμετώπισε τον γάμο με έκπληξη και σε ορισμένες περιπτώσεις με ειρωνεία. Υπήρχαν εκείνοι που θεωρούσαν ότι ο νεαρός άνδρας εκμεταλλευόταν τη διάσημη τραγουδίστρια. Η συνέχεια έδειξε μια πολύ διαφορετική εικόνα.

«À quoi ça sert l’amour?» – Σε τι χρησιμεύει η αγάπη;

Το τραγούδι που σφράγισε τη σχέση τους ήταν το περίφημο «À quoi ça sert l’amour?», σε μουσική και στίχους του Michel Emer. Το ηχογράφησαν μαζί το 1962.

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Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μουσικό διάλογο ανάμεσα σε έναν άνδρα που αναρωτιέται σε τι χρησιμεύει η αγάπη και σε μια γυναίκα που του εξηγεί ότι η αγάπη μπορεί να φέρνει πόνο και δάκρυα, αλλά παραμένει κάτι υπέροχο. Όταν το τραγουδούσαν μαζί, ήταν δύσκολο για το κοινό να ξεχωρίσει πού τελείωνε το τραγούδι και πού άρχιζε η πραγματική ιστορία της Πιάφ και του Σαραπό.

Η Πιάφ και οι δύο Έλληνες της ζωής της

Υπάρχει όμως μια εντυπωσιακή ελληνική σύμπτωση στην ιστορία της. Πριν από τον Τεό Σαραπό υπήρξε ένας άλλος Έλληνας που σημάδεψε συναισθηματικά την Εντίθ Πιάφ: ο Δημήτρης Χορν.

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Το 1946 η Πιάφ είχε βρεθεί στην Αθήνα και γνώρισε τον μεγάλο Έλληνα ηθοποιό. Τον ερωτεύτηκε και του έγραψε παθιασμένες επιστολές, καλώντας τον ακόμη και να πάει κοντά της στο Παρίσι. Ο Χορν δεν ανταποκρίθηκε σε εκείνον τον έρωτα.

Δεκαέξι χρόνια αργότερα, όμως, ένας άλλος άνδρας ελληνικής καταγωγής θα γινόταν ο τελευταίος σύζυγός της. Σαν ένας παράξενος ελληνικός κύκλος στη ζωή του «Σπουργιτιού του Παρισιού».

Μια ζωή γεμάτη έρωτες και τραγωδίες

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Η ζωή της Εντίθ Πιάφ δεν μπορεί να διαχωριστεί από τους έρωτές της. Η μεγαλύτερη ίσως ερωτική τραγωδία της ήταν ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας Μαρσέλ Σερντάν. Η σχέση τους ήταν θυελλώδης, αλλά ο Σερντάν σκοτώθηκε το 1949 σε αεροπορικό δυστύχημα ενώ ταξίδευε προς τη Νέα Υόρκη. Η απώλειά του τη σημάδεψε βαθιά.

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Η Πιάφ είχε επίσης παντρευτεί τον τραγουδιστή Jacques Pills, από το 1952 έως το 1956. Η προσωπική της ζωή συνοδευόταν διαρκώς από ασθένειες, ατυχήματα, φάρμακα, αλκοόλ και περιόδους εξάρτησης από τη μορφίνη. Όταν γνώρισε τον Σαραπό, το σώμα της ήταν ήδη εξαντλημένο.

Ο Τεό έμεινε δίπλα της

Παρά τις κατηγορίες ότι είχε παντρευτεί την Πιάφ για τη φήμη ή τα χρήματά της, ο Τεό Σαραπό έμεινε μαζί της καθώς η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε. Οι σχεδιαζόμενες κοινές εμφανίσεις και περιοδείες περιορίστηκαν εξαιτίας της ασθένειάς της.

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Ο Σαραπό βρέθηκε ουσιαστικά στον ρόλο του ανθρώπου που τη φρόντιζε τους τελευταίους μήνες. Ο γάμος τους θα κρατούσε μόλις έναν χρόνο.

Ο θάνατος της Πιάφ

Η Εντίθ Πιάφ πέθανε στις 10 Οκτωβρίου 1963, σε ηλικία μόλις 47 ετών. Η Γαλλία βυθίστηκε στο πένθος. Ένα τεράστιο πλήθος συνόδευσε το «Σπουργίτι» μέχρι το κοιμητήριο Père-Lachaise.

Ο Τεό Σαραπό έμεινε πίσω όχι με μια τεράστια περιουσία, όπως ίσως περίμεναν όσοι τον κατηγορούσαν, αλλά με οικονομικές υποχρεώσεις και χρέη που είχε αφήσει η Πιάφ. Συνέχισε αργότερα να τραγουδά και να εμφανίζεται ως ηθοποιός.

Και ο Τεό έφυγε μόλις στα 34 του

Η ιστορία είχε ακόμη μία τραγική πράξη. Στις 28 Αυγούστου 1970, ο Τεό Σαραπό τραυματίστηκε θανάσιμα σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη Γαλλία. Ήταν μόλις 34 ετών.

Τάφηκε στο Père-Lachaise, δίπλα στην Εντίθ Πιάφ. Έτσι ο Θεοφάνης Λαμπούκας, ο Έλληνας που η Πιάφ μετονόμασε σε «Σ’ αγαπώ», επέστρεψε τελικά δίπλα στη γυναίκα με την οποία είχε ζήσει έναν από τους πιο πολυσυζητημένους έρωτες της γαλλικής μουσικής.

Έναν έρωτα που κράτησε λίγο, αλλά άφησε πίσω του ένα τραγούδι που εξακολουθεί, περισσότερα από εξήντα χρόνια αργότερα, να θέτει την ίδια απλή ερώτηση: ,» – Σε τι χρησιμεύει η αγάπη;