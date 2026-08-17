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Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέου αγωνιστικού τάπητα και φωτισμού LED, ενώ ο καθαρισμός των μαρμάρων πραγματοποιείται με χρήση νερού υπό χαμηλή πίεση.

Η πρωτοβουλία προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, με ρεπορτάζ του Associated Press να αναδεικνύει την ιστορική σημασία της συντήρησης του μνημείου.

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις εργασίες αποκατάστασης του Σταδίου.

Τα πρώτα αποτελέσματα των παρεμβάσεων θα παρουσιαστούν επίσημα στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας.

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Η επιχείρηση καθαρισμού των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης, καθώς το Καλλιμάρμαρο ετοιμάζεται να αποκτήσει ξανά τη λάμψη που του αρμόζει.

Το ιστορικό στάδιο, όπου αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896, βρέθηκε στο επίκεντρο ρεπορτάζ του Associated Press. Συνεργείο του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο, κατέγραψε εικόνες από τις εργασίες καθαρισμού και συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο.

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Το ρεπορτάζ, με τίτλο «Η Αθήνα καθαρίζει το εξ ολοκλήρου μαρμάρινο Ολυμπιακό της Στάδιο για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα», περιλαμβάνει πλάνα από τις εργασίες και δηλώσεις του κ. Κούβελου. Η παραγωγή του Associated Press αναπαράχθηκε από δεκάδες μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων το ABC και το NBC.

Ενδεικτικό του διεθνούς ενδιαφέροντος είναι και το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «Los Angeles 2028», Κέισι Γουάσερμαν, επικοινώνησε με τον κ. Κούβελο, τον συνεχάρη για την πρωτοβουλία και εξέφρασε την επιθυμία του να επισκεφθεί το Καλλιμάρμαρο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

«Ανυπομονώ να το δω τελειωμένο και λαμπερό όπως του αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέος αγωνιστικός τάπητας και φωτισμός LED

Μιλώντας στο Associated Press, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής παρουσίασε το σύνολο των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

«Εμείς ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλάβαμε την ιστορική ευθύνη των εργασιών στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να γίνει ακόμα πιο φωτεινό. Αλλάζουμε τον αγωνιστικό τάπητα για να μπορεί να φιλοξενήσει αγωνίσματα στίβου επιπέδου Diamond League, θα μπουν νέα φώτα LED και ξεκίνησε και ο καθαρισμός των μαρμάρων», σημείωσε ο κ. Κούβελος.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι το Καλλιμάρμαρο να αναδείξει εκ νέου τη μοναδική του λάμψη, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό του χαρακτήρα.

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«Το Καλλιμάρμαρο θα δείξει τη λαμπρότητά του και είναι το κορυφαίο μνημείο της ανθρωπότητας για το Ολυμπιακό κίνημα. Θα είναι κάτι πολύ σπουδαίο για τη χώρα μας, για την Αθήνα, για όλο τον σύγχρονο πολιτισμό», τόνισε.

Καθαρισμός με νερό και χαμηλή πίεση

Ο κ. Κούβελος αναφέρθηκε και στη μέθοδο που επιλέχθηκε για τον καθαρισμό των μαρμάρων, εξηγώντας ότι αρχικά εξετάστηκε η χρήση τεχνολογίας λέιζερ, ωστόσο τελικά προτιμήθηκε μια ηπιότερη μέθοδος.

«Στην αρχή εξετάσαμε την επιλογή του καθαρισμού με μηχανήματα λέιζερ, αλλά τελικά επικράτησε η άποψη του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μανόλη Σαρρή, που είναι και ο πιο ειδικός και γνωρίζει τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα οποία είναι επίσης από πεντελικό μάρμαρο, για να γίνει ο καθαρισμός με νερό βρύσης», ανέφερε.

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Η διαδικασία, όπως εξήγησε, πραγματοποιείται με χαμηλή πίεση και ειδικά μηχανήματα, με στόχο έναν επιφανειακό καθαρισμό που δεν θα επηρεάσει το μάρμαρο ούτε θα αλλοιώσει την πατίνα του χρόνου.

«Στόχος είναι τα μάρμαρα να αποκτήσουν και πάλι την απόλυτη λαμπρότητα, διατηρώντας την πατίνα των χρόνων», σημείωσε.

Τα πρώτα αποτελέσματα στις 10 Σεπτεμβρίου

Μια πρώτη εικόνα για το αποτέλεσμα των εργασιών αναμένεται να παρουσιαστεί στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο παρουσία της προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι.

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Ο πρόεδρος της ΕΟΕ υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία της στήριξης των χορηγών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

«Έχουμε την ισχυρή στήριξη των χορηγών και μπορούμε να κάνουμε αυτά τα έργα επειδή είναι μία τεράστια δαπάνη. Άλλωστε, το Παναθηναϊκό Στάδιο ανακατασκευάστηκε το 1896 με τη βοήθεια χορηγών για να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες», ανέφερε.

Όπως έκανε γνωστό, μεταξύ των υποστηρικτών των εργασιών στο Καλλιμάρμαρο είναι η εταιρεία Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη, την οποία ευχαρίστησε για τη συμβολή της.

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«Μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα θα έχουμε στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν θα γίνει εδώ η Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ, με την παρουσία της προέδρου της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι», πρόσθεσε.

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Καταλήγοντας, ο κ. Κούβελος υπογράμμισε τη διαχρονική συμβολική αξία του Παναθηναϊκού Σταδίου για το Ολυμπιακό κίνημα.

«Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι ως Έλληνες που οι Τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας γίνονται στην Αρχαία Ολυμπία και στο Παναθηναϊκό Στάδιο, εδώ που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακές Αξίες της φιλίας, του σεβασμού, της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών», κατέληξε μιλώντας στο Associated Press.

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