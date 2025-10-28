Μία κινηματογραφική καταδίωξη με τραγική κατάληξη εκτυλίχθηκε στους δρόμους του Λος Άντζελες, όταν άνδρας που νωρίτερα είχε σκοτώσει αστυνομικό προσπάθησε να διαφύγει με μοτοσικλέτα, αναπτύσσοντας ταχύτητες που άγγιζαν τα 270 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η τρελή πορεία του δράστη έληξε απότομα όταν αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, έπεσε πάνω του. Στα τηλεοπτικά πλάνα φαίνεται η στιγμή που ο αναβάτης αφήνει το τιμόνι για να τακτοποιήσει το σακίδιό του, δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση. Η πρόσκρουση εκτόξευσε τον άνδρα στον αέρα, ενώ η μηχανή προσγειώθηκε λίγα εκατοστά μακριά από το κεφάλι του.

🚨#BREAKING: Watch as a high-speed police motorcycle pursuit takes a shocking turn when a car deliberately rams into the suspect’s bike. The suspect, who was armed was sent crashing in a dramatic end to the chase. pic.twitter.com/1GZftzmKsz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 27, 2025

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, πραγματοποίησε «νόμιμη παρέμβαση». Η καταδίωξη είχε ξεκινήσει όταν η αστυνομία δέχθηκε κλήση για άνδρα που απειλούσε γυναίκα με όπλο. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο ένοπλος άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τον βοηθό σερίφη Άντριου Νούνιεζ με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Ο Νούνιεζ υπηρετούσε επί έξι χρόνια στο σώμα και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, η οποία είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, την 2χρονη κόρη τους, τη μητέρα του και τέσσερα αδέλφια. Η τοπική κοινότητα έχει βυθιστεί στο πένθος, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της φονικής καταδίωξης.