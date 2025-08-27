Με δάκρυα στα μάτια μίλησε η Έμα Χέμινγκ, σύζυγος του Μπρους Γουίλις, για τη δύσκολη μάχη που δίνει ο διάσημος ηθοποιός με τη μετωποκροταφική άνοια (FTD).

Τρία χρόνια μετά τη διάγνωσή του, ο Γουίλις εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλή σωματική κατάσταση, ωστόσο –όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Χέμινγκ σε συνέντευξή της στο ABC– «είναι ο εγκέφαλός του που καταρρέει». Η ασθένεια έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα της οικογένειας και δοκιμάζει την αντοχή όλων.

Ο ηθοποιός, που το 2023 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την καριέρα του έπειτα από περισσότερους από 70 ρόλους στη μεγάλη οθόνη, αντιμετωπίζει πλέον σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία. Η σύζυγός του αποκάλυψε ότι παρατηρεί συχνά απώλεια λέξεων, ενώ έχει επανεμφανιστεί ακόμη και το παιδικό του τραύλισμα.

«Ήταν πάντα ζεστός, ομιλητικός, γεμάτος ζωή. Ξαφνικά έγινε πιο απόμακρος, πιο ψυχρός. Είναι τρομακτικό να το βλέπεις», εξομολογήθηκε.

Παρά την επιδείνωση, η Χέμινγκ βρίσκει παρηγοριά σε μικρές, φωτεινές στιγμές που της θυμίζουν τον παλιό Μπρους. «Όταν ακούγεται το βαθύ του γέλιο και βλέπω εκείνη τη σπίθα στα μάτια του, έστω και για λίγο, είναι σαν να τον έχω ξανά μπροστά μου», είπε συγκινημένη.

Η 49χρονη, μητέρα των δύο κοριτσιών τους, 11 και 13 ετών, μίλησε επίσης για την προσωπική της εμπειρία μέσα από το βιβλίο The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, το οποίο κυκλοφορεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Όπως τόνισε, ελπίζει να προσφέρει στήριξη και κουράγιο σε όσους βρίσκονται στην ίδια δύσκολη θέση.

Παράλληλα, το τηλεοπτικό αφιέρωμα Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey που μεταδίδεται από το ABC στις ΗΠΑ, παρουσιάζει με ευαισθησία το συγκινητικό πορτρέτο της οικογένειας, όπως αυτή ζει στη σκιά της ασθένειας.

Το διάσημο ζευγάρι γνωρίστηκε το 2007 και παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα, σε μία ρομαντική τελετή στην ιδιωτική έπαυλη του ηθοποιού. Έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν. Παρά τις δυσκολίες η οικογένεια εξακολουθεί να βλέπει στιγμές από την προσωπικότητα του Γουίλις και τη «λάμψη στα μάτια του».

«Ημέρες δεν έχουμε… αλλά έχουμε στιγμές. Είναι το γέλιο του ξέρετε; Έχει ένα τόσο δυνατό, πηγαίο γέλιο. Και μερικές φορές βλέπεις εκείνη τη λάμψη στα μάτια του ή το χαμόγελο και νιώθω ότι μεταφέρομαι αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά η σύζυγος του σταρ.

«Και είναι δύσκολο να το βλέπεις, γιατί τόσο γρήγορα όσο εμφανίζονται αυτές οι στιγμές, άλλο τόσο γρήγορα χάνονται. Είναι σκληρό. Αλλά είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων που ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ μαζί μας», πρόσθεσε συγκινημένη.