Νέα γκάφα από τον Λευκό Οικο στο Χ, που προδίδει όχι μόνο την εμμονή των υπεύθυνων διαχείρισης του λογαρισμού με τις…πρόχειρα επεξεργασμένες φωτογραφίες αλλά προτίστως την παντελή άγνοια επί βασικών ζητημάτων που είναι μάλιστα στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων του αμερικανού προέδρου.

Σε μια νέα ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ «εμφανίζεται» να περπατά πάνω σε ένα παχύ στρώμα χιονιού κρατώντας από τον χέρι έναν πιγκουίνο που κρατά την αμερικανική σημαία και στο βάθος προβάλουν-υποτίθεται- χιονισμένα βουνά της Γροιλανδίας και κάπου αριστερά έχει τοποθετεί πολύ πρόχειρα και η σημαία της νήσου που αποτελεί ανεξάρτητη κτήση της Δανίας. H φωτογραφία συνοδεύεται από το σχόλιο «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».

Advertisement

Advertisement

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Η επιθυμία του Τραμπ να «αποκτήσουν» οι ΗΠΑ την Γροιλανδία φυσικά είναι γνωστή ενώ μόλις πριν λίγες ημέρες κατέληξε σε μια συμφωνία μετά απο συνομιλίες και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε πως δεν προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση αλλά θα υπάρξουν παραχωρήσεις που αφορούν σε νέες αμερικανικές βάσεις, ενίσχυση της άμυνας της νήσου και δικαιώματα εκμετάλλευσης του ορυκτού του πλούτου.

Το πρόβλημα βέβαια με την φωτογραφία, που προκάλεσε πλήθος χλευαστικών σχολίων στο Χ είναι πως στην Γροιλανδία, που τόσοο πολύ έχει «μελετήσει» και θέλει να έχει τον έλεγχο ο Τραμπ…δεν ζουν πιγκουίνοι. Η νήσος βρίσκεται το Βόρειο Ημισφαίριο και τα αξιαγάπητα πτηνά ζουν στο Νότιο Ημισφαίριο!

Is Antarctica next, President Trump?



“Dear Mr. @POTUS,



Legal Antarcticans like myself, petition for permanent residency. Preferably humans with strict dietary requirement of seal meat consumption only, absolutely zero consumption of penguin meat or to purloin our eggs.… pic.twitter.com/ORQwdWJTaO — Go Kick Rocks ( ಠ ͜ʖಠ) (@KickRocks2026) January 24, 2026

So the picture ist correct: pic.twitter.com/uupjwDxggm — Tobias Huch (@TobiasHuch) January 23, 2026

Only penguin that could possibly like tRump.

At least parts of him… #TrumpEpsteinPedoFiles pic.twitter.com/Sqt3dQ50yG — KlabauterFrank 📯 🌈 🕊️🇺🇦🇨🇦🇪🇺🥚🥚 (@DonFetzone) January 24, 2026