Νέα γκάφα από τον Λευκό Οικο στο Χ, που προδίδει όχι μόνο την εμμονή των υπεύθυνων διαχείρισης του λογαρισμού με τις…πρόχειρα επεξεργασμένες φωτογραφίες αλλά προτίστως την παντελή άγνοια επί βασικών ζητημάτων που είναι μάλιστα στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων του αμερικανού προέδρου.

Σε μια νέα ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ «εμφανίζεται» να περπατά πάνω σε ένα παχύ στρώμα χιονιού κρατώντας από τον χέρι έναν πιγκουίνο που κρατά την αμερικανική σημαία και στο βάθος προβάλουν-υποτίθεται- χιονισμένα βουνά της Γροιλανδίας και κάπου αριστερά έχει τοποθετεί πολύ πρόχειρα και η σημαία της νήσου που αποτελεί ανεξάρτητη κτήση της Δανίας. H φωτογραφία συνοδεύεται από το σχόλιο «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».

Η επιθυμία του Τραμπ να «αποκτήσουν» οι ΗΠΑ την Γροιλανδία φυσικά είναι γνωστή ενώ μόλις πριν λίγες ημέρες κατέληξε σε μια συμφωνία μετά απο συνομιλίες και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε πως δεν προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση αλλά θα υπάρξουν παραχωρήσεις που αφορούν σε νέες αμερικανικές βάσεις, ενίσχυση της άμυνας της νήσου και δικαιώματα εκμετάλλευσης του ορυκτού του πλούτου.

Το πρόβλημα βέβαια με την φωτογραφία, που προκάλεσε πλήθος χλευαστικών σχολίων στο Χ είναι πως στην Γροιλανδία, που τόσοο πολύ έχει «μελετήσει» και θέλει να έχει τον έλεγχο ο Τραμπ…δεν ζουν πιγκουίνοι. Η νήσος βρίσκεται το Βόρειο Ημισφαίριο και τα αξιαγάπητα πτηνά ζουν στο Νότιο Ημισφαίριο!