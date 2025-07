Τρεις γενετικά τροποποιημένοι λύκοι, οι οποίοι ενδέχεται να μοιάζουν με τον εξαφανισμένο θρυλικό ανταρόλυκο (dire wolf), περιφέρονται, κοιμούνται και ουρλιάζουν σε μια ασφαλή τοποθεσία στις ΗΠΑ που δεν έχει γίνει γνωστη σύμφωνα με την εταιρεία που στοχεύει στην αναβίωση χαμένων ειδών.

Τα λυκάκια, ηλικίας από τριών έως έξι μηνών, έχουν μακρύ άσπρο τρίχωμα, μυώδη σαγόνια και ζυγίζουν ήδη περίπου 36 κιλά – και μπορούν να φτάσουν τα 63 κιλά στην πλήρη ανάπτυξή τους, ανέφεραν οι ερευνητές της Colossal Biosciences τη Δευτέρα.

Τα ονόματά των δύο αρσενικών είναι Ρωμύλος, Ρώμος και του θηλυκού Καλίσι.

Οι λύκοι, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν από πάνω από 10.000 χρόνια, ήταν πολύ μεγαλύτεροι από τους γκρίζους λύκους, τους πιο στενούς εν ζωή συγγενείς τους σήμερα.

Ανεξάρτητοι επιστήμονες δήλωσαν ότι η τελευταία αυτή προσπάθεια δεν σημαίνει ότι οι ανταρόλυκοι θα επιστρέψουν σύντομα στις χορτολιβαδικές εκτάσεις της Βόρειας Αμερικής.

We’re Colossal Biosciences, the de-extinction company responsible for bringing back the first animals from extinction. Our dire wolf pups, Romulus and Remus, were born on October 1, 2024. Watch these pups grow up on our YouTube channel. Link in bio.



