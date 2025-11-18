Με νέο ντοκιμαντέρ που θα προβάλλει το TG4 ζωντανεύει η ξεχασμένη ιστορία του Μικ Μίνι, ενός Ιρλανδού εργάτη που το 1968 θάφτηκε ζωντανός μέσα σε φέρετρο στο Λονδίνο για 61 ημέρες, προσπαθώντας να σπάσει ένα δημοφιλές τότε «ρεκόρ».

Στις 21 Φεβρουαρίου 1968, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Κίλμπερν – την καρδιά της ιρλανδικής κοινότητας στο Λονδίνο – για να δουν το φέρετρο να μεταφέρεται μέσα σε πομπή και να θάβεται σε εργοτάξιο.

Advertisement

Advertisement

Με έναν σωλήνα αέρα, λίγο φως και ένα άνοιγμα για φαγητό, ο Μίνι έμεινε θαμμένος από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 1968, μιλώντας αρχικά ακόμη και σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Αν και στην αρχή συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και τεράστια δημοσιότητα, το ενδιαφέρον σύντομα χάθηκε λόγω των διεθνών εξελίξεων της εποχής. Παρ’ όλα αυτά, ο Μίνι ολοκλήρωσε το εγχείρημα και βγήκε θριαμβευτικά στην επιφάνεια, αλλά χωρίς να λάβει ποτέ τη φήμη και τα χρήματα που περίμενε – ο διοργανωτής του τον εξαπάτησε.

Το «ρεκόρ» του δεν καταγράφηκε ποτέ επίσημα και τελικά επέστρεψε στην Ιρλανδία, όπου έζησε μια απλή ζωή μέχρι τον θάνατό του.

Στο ντοκιμαντέρ, η κόρη του θυμάται έναν άνθρωπο που, παρότι απλός εργάτης, ήθελε έστω για μια φορά να νιώσει ότι έκανε κάτι ξεχωριστό.

(Με πληροφορίες από Guardian)