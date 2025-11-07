Ένας 19χρονος επίδοξος τζιχαντιστής από εύπορη οικογένεια του Νιου Τζέρσεϊ έλεγε πως ήθελε να σκοτώσει τους Εβραίους φίλους της μητέρας του, δήλωνε ο «μεγαλύτερος αντισημίτης στην Αμερική» και φωτογραφιζόταν με σπαθιά και μαχαίρια στο 1,2 εκατ. δολαρίων σπίτι της οικογένειάς του, σύμφωνα με έγγραφα που συνδέονται με δίκτυο τρομοκρατών που εμπνέονταν από το ISIS και «ξηλώθηκε» από την αστυνομία της Ν. Υόρκης και το FBI.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της New York Post, o Μίλο Σενταράτ, 19 ετών, γιος ενός γνωστού Αμερικανοϊρανού ποιητή και μιας καλλιτέχνιδας, υποστήριζε online πως ήθελε να προβεί σε μαζικές εκτελέσεις Εβραίων και να επιτεθεί σε συγκεντρώσεις υπέρ του Ισραήλ. Ο 19χρονος επικοινωνούσε μέσω social media και εφαρμογών μηνυμάτων με ένα άλλο άτομο, προβαίνοντας σε εξάρσεις αντισημιτισμού. «Δεν μπορώ να περιμένω την ημέρα που θα εκτελέσω 10 γιαχούντ» έλεγε, χρησιμοποιώντας ένα αραβικό όρο για τους Εβραίους.

Advertisement

Advertisement

Accused NJ jihadi yuppie teen spewed vile antisemitic hate, wanted to murder mom’s Jewish friends: feds https://t.co/6Gmy21ZuOF pic.twitter.com/F1bpZXi1yf — New York Post (@nypost) November 6, 2025

Συνελήφθη επίσης ένας άλλος 19χρονος, ο Τόμας Καάν Χιμένεθ- Γκιουζέλ, η μητέρα του οποίλου είναι διπλωμάτις στον ΟΗΕ. Αυτός ήθελε να κάνει μια βομβιστική επίθεση στο στυλ αυτής στη Βοστώνη, που θα τον έκανε διάσημο, με δική του σελίδα στη Wikipedia και αφιέρωμα στο Netflix και ήθελε να γίνει γνωστος ως ένας από τους «100 πιο διαβολικούς ανθρώπους στον κόσμο» σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Επίσης έλεγε πως με χαρά θα γινόταν υπεύθυνος για αποκεφαλισμούς αν χρειαζόταν να γυρίσουν προπαγανδιστικά βίντεο.

Ο Χιμένεθ- Γκιουζέλ συνελήφθη στο αεροδρόμιο Newark Liberty ενώ προσπαθούσε να μεταβεί στην Τουρκία, με σχέδιο να περάσει στη Συρία και να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος.

Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί πέντε άνδρες και ένας έφηβος σε σχέση με το τρομοκρατικό δίκτυο, δύο στο Νιου Τζέρσεϊ και τρεις στο Μίτσιγκαν, καθώς και ένας στην πολιτεία Ουάσινγκτον. Ωστόσο ο Χιμένεθ- Γκιουζέλ έλεγε σε μια επικοινωνία πως «13 άνδρες μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά» υποδεικνύοντας πως μπορεί να υπάρχουν και άλλοι.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Σενταράτ είχε πει στη μητέρα του πως στους Εβραίους φίλους της «άξιζε να πεθάνουν». Αργότερα παραπονιόταν ότι του πήρε τα σπαθιά του. Επίσης, μιλούσε για μαζικές εκτελέσεις Εβραίων: «Να βάλω στη σειρά 500 Εβραίους και να τους εκτελέσω μπροστά από τις γυναίκες και τις οικογένειές τους. Μετά να πάρω τις γυναίκες τους σκλάβες. Θα έχω 10 σκλάβες γιαχούντ, ινσαλάχ» έλεγε.

Ο πατέρας του, Ρότζερ, είναι ένας βραβευμένος Αμερικανοϊρανός ποιητής και καθηγητής στο Queen’s College στη Νέα Υόρκη. Η μητέρα του, Τζανέτ Αφσαριάν, είναι πρώην χρηματίστρια που έγινε καλλιτέχνης και βραβευμένη παραγωγός multimedia, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn. Η οικογένεια ζει σε ένα τριώροφο βικτωριανό σπίτι του 1899. Γείτονες έκαναν λόγο για μια «καλή οικογένεια»- ωστόσο ο νεαρός, που είχε φοιτήσει στο καταξιωμένο λύκειο του Μονκλέρ, επέλεξε ένα σκοτεινό «μονοπάτι». Σύμφωνα με τις αρχές, έλεγε πως «οι βρωμεροί Εβραίοι αρουραίοι πρέπει να εξοντωθούν» και δήλωνε «ο μεγαλύτερος αντισημίτης στην Αμερική»- εκφράζοντας ελπίδα για «δεύτερο Ολοκαύτωμα».