Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, οδήγησε τη Σλοβενία στα προημιτελικά του EuroBasket, σκοράροντας 42 πόντους και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ, καθώς η ομάδα του επικράτησε της Ιταλίας με 84-77. Η “σκουάντρα ατζούρα” δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να περιορίσει τον 26χρονο γκαρντ, ενώ κορυφαίος για την Ιταλία ήταν ο Σιμόνε Φοντέκιο με 22 πόντους.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο Ντόντσιτς φαινόταν να παίζει μόνος του, σημειώνοντας 20 από τους 29 συνολικά πόντους της Σλοβενίας. Ο κόουτς Ποτσέκο δεν μπορούσε να βρει λύση για να τον σταματήσει, ενώ η Ιταλία ήταν νευρική και άστοχη από την περιφέρεια, συγκεντρώνοντας μόλις 11 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Advertisement

Advertisement

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Ιταλοί εκμεταλλεύτηκαν τη σύντομη ξεκούραση του Ντόντσιτς και ανέλαβαν τα ηνία, με τον Φοντέκιο και τον Παγιόλα να κάνουν τη διαφορά. Ο Ντόντσιτς επέστρεψε στο παιχνίδι στο 15′, προσθέτοντας 10 πόντους ακόμα και μοιράζοντας ασίστ στους Μούριτς και Χρόβατ, επαναφέροντας την επιθετική ισορροπία για τη Σλοβενία. Το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 50-40 υπέρ της ομάδας του.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Ιταλία προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, αλλά η Σλοβενία είχε τον Ντόντσιτς και συμπαραστάτες τους Όμιτς και Πρέπελιτς, φτάνοντας στο 72-56. Το τέταρτο φάουλ του Φοντέκιο δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια της Ιταλίας να ανακάμψει.

Στην τελευταία περίοδο, η Ιταλία, με τον Γκαλινάρι σε καλή μέρα και τις άμυνες του Νιάνγκ, μείωσε σε 75-65, εκμεταλλευόμενη την κόπωση της Σλοβενίας. Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι με το σκορ στο 78-72, όμως ο Ντόντσιτς ανέλαβε ξανά δράση, με τις βολές του και την καθοδήγηση της επίθεσης να διασφαλίζουν τη νίκη με 84-77.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84.