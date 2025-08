Μετά τη μεγάλη συζήτηση γύρω από τη φυσική του κατάσταση, που ακολούθησε τη «σοκαριστική» μετακίνησή του στους Λος Άντζελες Λέικερς τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζει άλλη μία… έκπληξη αυτό το καλοκαίρι.

Όπως επιβεβαιώνει και το αφιέρωμα στο περιοδικό Men’s Health, ο πεντάκις All-Star έχει υποβληθεί σε εντυπωσιακή σωματική μεταμόρφωση, ενόψει της πρώτης του πλήρους σεζόν με τη φανέλα των Λέικερς. Οι φωτογραφίες του δείχνουν έναν σαφώς πιο αδύνατο Ντόντσιτς (κατά 12 κιλά), με μεγαλύτερη μυϊκή γράμμωση, ειδικά στα χέρια.

Παρότι έχει επισήμως καταχωρηθεί στα 1,98 μ. ύψος και 104 κιλά βάρος, το βάρος του αποτελούσε σημείο συζήτησης, ακόμη και αν δεν τον εμπόδισε πέρσι να καταγράψει 28,2 πόντους, 8,2 ριμπάουντ και 7,7 ασίστ ανά αγώνα.

Ωστόσο, τον χειμώνα είχαν κυκλοφορήσει αναφορές ότι οι Μάβερικς ήταν δυσαρεστημένοι με τη φυσική του κατάσταση, γεγονός που ίσως συνδέεται με τον τραυματισμό στη γάμπα που τον ταλαιπώρησε πριν τη μεταγραφή του.

Our digital cover star, Luka Doncic, ready to take his game (and the Lakers) to new levels of dominance. And this summer shred has been years in the making.https://t.co/aB19DY7rrL pic.twitter.com/bjVsf1ampI