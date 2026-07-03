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Τις πρώτες θέσεις στην λίστα των ισχυρότερων διαβατηριών καταλαμβάνουν για μια ακόμη χρονιά τα ευρωπαϊκά διαβατήρια στην πέμπτη ετήσια έκδοση του Global Passport Index (Παγκόσμιος Δείκτης Διαβατηρίων). Συγκεκριμένα, στην πρώτη δεκάδα φιγουράρουν εννέας ευρωπαϊκές κ αι στην 10η θέση είναι η Σιγκαπούρη.

Σημειώνεται πως σε αντίθεση με τον Δείκτη Διαβατηρίων Henley, που εξετάζει αποκλειστικά τον αριθμό των χωρών στις οποίες οι κάτοχοι διαβατηρίων μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα, ο Global Passport Index αξιολογεί και πόσο ελκυστική είναι μια χώρα για επενδύσεις και την ποιότητα ζωής εισάγοντας στην αξιολόγηση παράγοντες όπως: φορολογικό περιβάλλον, η καινοτομία, η οικονομική ανταγωνιστικότητα, η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια, το κλίμα και οι κοινωνικές υποδομές.

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Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Global Citizen Solutions, Patricia Casaburi, η κυριαρχία της Ευρώπης βασίζεται στη συνολική ισορροπία των επιδόσεών της, όχι σε κάποιο μεμονωμένο πλεονέκτημα. Όπως ανέφερε, η Σιγκαπούρη υπερτερεί σε ό,τι αφορά την ελεύθερη μετακίνηση, ενώ ορισμένες χώρες της Ασίας και του Κόλπου είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για επενδύσεις.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρώπης όμως «είναι πως η μοναδική περιοχή του κόσμου που συνδυάζει σχεδόν απόλυτη ελευθερία μετακινήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο με την υψηλότερη ποιότητα ζωής. Πρόκειται για το μοναδικό χαρακτηριστικό που καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει μέσω διεθνών συμφωνιών ή φορολογικών κινήτρων».

Η κατάταξη

Στην κορυφή της λίστας είναι η Σουηδία, καταλαμβάνοντας την 11η θέση στον δείκτη ελευθερίας μετακινήσεων, την 9η στις επενδυτικές προοπτικές και τη 2η στην ποιότητα ζωής. Ακολουθεί η Ελβετία που καταλαμβάνει την 7η στον δείκτη ελευθερίας μετακινήσεων, 2η στις επενδύσεις και 36η στην ποιότητα ζωής. Τρίτη είναι η Φινλανδία καταλαμβάνοντας την 4η θέση στον δείκτη ελευθερίας μετακινήσεων, την 28η στις επενδύσεις αλλά την πρώτη στην ποιότητα ζωής.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα

1 Σουηδία

2 Ελβετία

3 Φινλανδία

4 Γερμανία

5 Ολλανδία

6 Δανία

7 Ιρλανδία

8 Ηνωμένο Βασίλειο

9 Νορβηγία

10 Σιγκαπούρη