Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υπόθεση της Άνελιζε Μίχελ, η οποία απεβίωσε το 1976 μετά από σειρά εξορκισμών ενώ έπασχε από ψύχωση, οδήγησε την Καθολική Εκκλησία στη Γερμανία σε αυστηρότερα πρωτόκολλα ιατρικής εποπτείας.

Παρά την επιφυλακτική στάση της επίσημης Εκκλησίας, έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό μέρος του γερμανικού πληθυσμού εξακολουθεί να πιστεύει στην ύπαρξη δαιμόνων και δαιμονικών καταλήψεων.

Σήμερα, η Εκκλησία διαθέτει συμβουλευτικά γραφεία και ομάδες ειδικών που αξιολογούν αιτήματα για εξορκισμό σε συνεργασία με ψυχιάτρους.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναπτύσσεται μια ανεξέλεγκτη αγορά αυτοαποκαλούμενων εξορκιστών που προωθούν αμφίβολες πρακτικές.

Οργανώσεις προειδοποιούν ότι αυτές οι διαδικτυακές δραστηριότητες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ψυχική υγεία των ατόμων που απευθύνονται σε αυτές.

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Μία ολόκληρη αγορά αναπτύσσεται στο TikTok και γενικότερα στα social media, με «επιτήδειους εξορκιστές» να αποτελούν έναν νέο κίνδυνο για άτομα με ψυχικές ασθένειες. Η ελληνική έκδοση της Deutsche Welle, να δημοσιεύει σήμερα ένα εκτενές άρθρο για όσα αποδέχεται και όχι η Καθολική Εκκλησία, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως ένας στους τέσσερις Γερμανούς να δηλώνει ότι πιστεύει, σίγουρα ή μάλλον, σε δαίμονες, στον διάβολο αλλά και στο ότι αυτοί μπορεί να «καταλάβουν» τους ανθρώπους.

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Ο θάνατος της 23χρονης φοιτήτριας Άνελιζε Μίχελ την 1η Ιουλίου 1976 από ακραίο υποσιτισμό ήρθε έπειτα από χρόνια, κατά τα οποία η νεαρή γυναίκα ταλαιπωρήθηκε από σωματικά και ψυχικά προβλήματα. Η ίδια ανέφερε ότι έβλεπε δαίμονες, άκουγε φωνές και ανεξήγητους θορύβους, ενώ μέσα σε έναν χρόνο υποβλήθηκε σε 67 εξορκισμούς. Ο τελευταίος πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τον θάνατό της.

Σύμφωνα με ιατρικές γνωματεύσεις που ήρθαν στο φως χρόνια αργότερα, η νεαρή γυναίκα έπασχε από επιληψία και σοβαρή ψύχωση.

Η υπόθεσή της προκάλεσε μεγάλη αίσθηση και βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι Καθολικοί Eπίσκοποι της Γερμανίας συμφώνησαν αργότερα ότι κάθε τελετή εξορκισμού θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται και να εποπτεύεται από ιατρικό προσωπικό.

Οι γονείς της και δύο ιερείς καταδικάστηκαν αργότερα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ η Γερμανική Διάσκεψη των Καθολικών Επισκόπων συγκρότησε επιτροπή για την επανεξέταση του τελετουργικού του εξορκισμού.

Οι εξορκισμοί συνεχίζονται μέχρι σήμερα

Ωστόσο, ενώ σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ελβετία γίνεται σχετικά ανοιχτά λόγος για εξορκισμούς, η Γερμανία εμφανίζεται μάλλον επιφυλακτική απέναντι στο ζήτημα. Αυτή η ιδιαίτερα προσεκτική στάση της Καθολικής Εκκλησίας στη Γερμανία οφείλεται κυρίως στην υπόθεση της Άνελιζε Μίχελ.

Ωστόσο το ζήτημα εξακολουθεί να απασχολεί τη γερμανική κοινωνία κι αυτό αποτυπώνεται και σε πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov, σύμφωνα με την οποία περίπου ένας στους τέσσερις Γερμανούς δηλώνει ότι πιστεύει, σίγουρα ή μάλλον, σε δαίμονες, στον διάβολο αλλά και στο ότι αυτοί μπορεί να «καταλάβουν» τους ανθρώπους.

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Σχεδόν κάθε Επισκοπή στη Γερμανία διαθέτει κάποιο γραφείο συμβουλευτικής, στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν όσοι αναζητούν σχετική βοήθεια. Παράλληλα, υπάρχει πιο αυστηρό πρωτόκολλο, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την Ψυχιατρική στην αξιολόγηση της κατάστασης. Στην Επισκοπή του Βίρτσμπουργκ, για παράδειγμα, όσοι πιστεύουν ότι είναι δαιμονισμένοι περνούν αρχικά από μία ενδελεχή «συνέντευξη», ενώ λαμβάνουν υποστήριξη από ομάδα ειδικών, στην οποία συμμετέχει και εξωτερικός ψυχίατρος.

Η Καθολική Εκκλησία διακρίνει δύο μορφές εξορκισμού: τον μικρό και τον μεγάλο εξορκισμό, οι οποίοι αποτελούνται από συγκεκριμένες ακολουθίες προσευχών. Ο αριθμός των μεγάλων εξορκισμών που τελούνται στη Γερμανία δεν είναι γνωστός, ωστόσο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε λίγες μόνο περιπτώσεις κάθε χρόνο, από μονοψήφιο έως χαμηλό διψήφιο αριθμό.

Εξορκισμός μέσω ΤikTok

Παράλληλα, στα social media φαίνεται να αναπτύσσεται μια ολόκληρη «αγορά» γύρω από τους εξορκισμούς. Στο Instagram, το YouTube και το TikTok κυκλοφορούν δεκάδες βίντεο με τελετές «απελευθέρωσης» και εξορκισμούς. Κάποιοι από τους αυτοαποκαλούμενους εξορκιστές συνδέονται με ευαγγελικές πεντηκοστιανές κοινότητες, ενώ άλλοι δρουν εντελώς ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επίσημη εκκλησιαστική δομή.

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Σε αρκετά από αυτά τα βίντεο εμφανίζονται άνθρωποι ακινητοποιημένοι, στους οποίους τελούνται πολύωροι εξορκισμοί. Οργανώσεις όπως η Sekten-Info NRW, που μελετούν αιρέσεις και θρησκευτικές ομάδες, προειδοποιούν ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη σε ανθρώπους με ψυχικές ασθένειες.