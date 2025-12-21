Ως ένα απλό Σαββατοκύριακο για κυνήγι είχε χαρακτηρίσει ο πρώην πρίγκιπας Άντριου το πάρτι που είχε διοργανώσει σε ένα από τα βασικά εξοχικά της βασίλισσας Ελισάβετ, στο κτήμα Σάντρινγχαμ, στο οποίο συμμετείχε ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν αλλά και η Γκισλέιν Μάξγουελ.

Όσο το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνεχίζει να βγάζει πληροφορίες -φωτογραφίες και έγγραφα- από τον φάκελο του Τζέφρι Επστάιν τόσο θα βρίσκεται και στο επίκεντρο των αποκαλύψεων ο πρίγκιπας Άντριου του οποίου αφαιρέθηκαν οι τίτλοι και πλέον ονομάζεται απλά Άντριου Μάουντμπάτεν – Γουίνδσορ.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία που βγήκε στο «φως» δείχνει τον Άντριου ξαπλωμένο στα γόνατα 5 γυναικών. Αν και δεν έχει γίνει γνωστό το πότε ακριβώς τραβήχτηκε το στιγμιότυπο, η Daily Mail αναφέρει πως αποτυπώνει μία σκηνή από πάρτι που διοργάνωσε ο Άντριου για τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ στις αρχές του Δεκεμβρίου 2000, στο Σάντρινγχαμ: το αγαπημένο ιδιωτικό σπίτι της βασίλισσας Ελισάβετ στο Νόρφολκ.

Η επίμαχη φωτογραφία με την Ghislaine Maxwell και τον Andrew Mountbatten-Windsor

Η φωτογραφία με τον πρίγκιπα Άντριου που είναι ξαπλωμένος στα πόδια των γυναικών / REUTERS

Οι υπηρέτες της βασιλικής οικογένειας φέρεται πως βρήκαν παντού μέσα στο σπίτι λιπαντικά, προφυλακτικά και ουσίες. Στο βιβλίο The Windsor Legacy του Ρόμπερτ Τζόμπσον αναφέρεται ότι οι μπανιέρες ήταν γεμάτες με σχετικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και ναρκωτικά που βοηθούν στην σεξουαλική επαφή γνωστά ως poppers.

Επικαλούμενος «πηγή του παλατιού», ο κ. Τζόμπσον γράφει: «Το προσωπικό έμεινε άναυδο όταν διαπίστωσε ότι τα μπάνια δεν ήταν εφοδιασμένα μόνο με είδη περιποίησης, αλλά και με poppers, λιπαντικά και προφυλακτικά».

Η φωτογραφία δείχνει τον Άντριου να χαμογελά στον φακό φορώντας παπιγιόν και σμόκιν με το πρόσωπό του πολύ κοντά στα γυμνά πόδια μίας από τις γυναίκες.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 χρόνων για τη βοήθεια που παρείχε στον Τζέφρι Έπσταϊν ώστε να κακοποιήσει τουλάχιστον 1.200 γυναίκες και κορίτσια, διακρίνεται στο βάθος, δίπλα σε ακόμη μία γυναίκα.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο πολυτελές σαλόνι του Σάντρινγχαμ, το οποίο χρησιμοποιείται ως καθιστικό όταν η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας διαμένει εκεί.

Παραδοσιακά, η οικογένεια συγκεντρώνεται σε αυτό το δωμάτιο για απογευματινό τσάι την παραμονή των Χριστουγέννων και ξανά ανήμερα τα Χριστούγεννα για να παρακολουθήσει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του βασιλιά.

«Θα φρίξει την οικογένειά του. Είναι ένας από τους πιο ιδιωτικούς και εσωτερικούς τους χώρους και θα εξοργιστούν που ο Άντριου τον αντιμετώπισε σαν ένα ακόμη μέρος για διασκέδαση και επίδειξη στους φίλους του», αναφέρει ο βασιλικός συγγραφέας Άντριου Λάουνι για τη φωτογραφία.