Καταγγελία σε βάρος του Κύπριου ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για ενδεχόμενη διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), έπειτα από στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την Αρχή κατά της Διαφθοράς στην Κύπρο, σύμφωνα με την κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης».

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν καταγγελίες κατατέθηκαν στην Αρχή, συνοδευόμενες από τεκμήρια που κρίθηκαν επαρκή για περαιτέρω διερεύνηση.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον «Πολίτη», οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι ο ευρωβουλευτής ενοικίασε έπαυλη στη Λεμεσό, την οποία δήλωσε ως «γραφεία», με μηνιαίο ενοίκιο που φέρεται να κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 6.000 ευρώ.

Οι ίδιες καταγγελίες αναφέρουν ότι ο χώρος δεν χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς, αλλά ως παραθεριστική κατοικία, όπου πραγματοποιούνταν και κοινωνικές εκδηλώσεις ή πάρτι.

Πηγή: Wikimedia Commons

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, αφού αξιολόγησε το περιεχόμενο των καταγγελιών και προχώρησε σε δική της έρευνα στην Κύπρο, διαβίβασε τον σχετικό φάκελο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μαζί με τις παρατηρήσεις και τα ευρήματά της. Η EPPO είναι αρμόδια για τη διερεύνηση αδικημάτων που αφορούν κατάχρηση ή απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ερωτήματα που τέθηκαν τόσο από κυπριακά μέσα ενημέρωσης όσο και από το ΚΥΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέφυγε να σχολιάσει επί της ουσίας της υπόθεσης.

Εκπρόσωπος της EPPO επανέλαβε ότι, κατά πάγια πρακτική, δεν επιβεβαιώνονται ούτε σχολιάζονται δημόσια έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η πορεία και η έκβασή τους. Τόνισε επίσης ότι οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση γίνεται μόνο με πρωτοβουλία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Από την πλευρά του, ο Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε άγνοια για οποιαδήποτε έρευνα εις βάρος του, σημειώνοντας ότι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές. Πρόσθεσε ότι προτίθεται να τοποθετηθεί δημόσια τις επόμενες ημέρες μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιόν τους.

(Με πληροφορίες από politis.com.cy)