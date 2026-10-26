Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ετησίως εκατομμύρια άνθρωποι δέχονται δαγκώματα φιδιών, με τις επιπτώσεις να είναι εντονότερες σε περιοχές με ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη.

Από τα 4.000 είδη φιδιών παγκοσμίως, περίπου 290 θεωρούνται ιατρικά σημαντικά, ενώ στην Ελλάδα εντοπίζονται πέντε είδη οχιάς με δηλητήριο.

Η αποφυγή του κινδύνου απαιτεί τη διατήρηση αποστάσεων, τη χρήση κατάλληλης ένδυσης στην ύπαιθρο και την αποφυγή απόπειρας θανάτωσης του ζώου.

Σε περίπτωση δαγκώματος, είναι επιβεβλημένη η άμεση επικοινωνία με τις υγειονομικές αρχές, η ακινητοποίηση του μέλους και η αποφυγή επικίνδυνων πρακτικών, όπως η χρήση τουρνικέ ή η τομή της πληγής.

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Τα φίδια προκαλούν φόβο, αλλά και μια επικίνδυνη παρεξήγηση: τα περισσότερα δεν απειλούν τον άνθρωπο. Εκεί, όμως, όπου τα δηλητηριώδη είδη συναντούν τη φτώχεια και την ανεπαρκή περίθαλψη, το τίμημα είναι βαρύ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που ίσχυαν το 2025, έως 5,4 εκατομμύρια άνθρωποι δαγκώνονται κάθε χρόνο, 1,8 έως 2,7 εκατομμύρια εμφανίζουν δηλητηρίαση και 81.000 έως 138.000 πεθαίνουν. Δεν πρόκειται για ακριβή καταμέτρηση του 2025, αλλά για το καλύτερο διαθέσιμο εύρος εκτιμήσεων.

Πόσα είδη υπάρχουν και πόσα είναι επικίνδυνα

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Η επιστήμη αναγνωρίζει περίπου 4.000 είδη φιδιών στον πλανήτη. Περισσότερα από 700 έχουν δηλητήριο, αλλά περίπου 290 θεωρούνται ιδιαίτερης ιατρικής σημασίας. Δεν είναι όλα τα δηλητηριώδη φίδια εξίσου επικίνδυνα: καθοριστικό ρόλο παίζουν η τοξικότητα, η ποσότητα του δηλητηρίου, η συμπεριφορά του ζώου και η ταχύτητα πρόσβασης σε θεραπεία. Τα φίδια είναι σαρκοφάγα: τρώνε τρωκτικά, πουλιά, αυγά, σαύρες, αμφίβια, ψάρια και, ανάλογα με το είδος, άλλα φίδια.

Πού χάνονται οι περισσότερες ζωές

Η Νότια Ασία, ιδιαίτερα η Ινδία, και περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής πλήττονται δυσανάλογα. Αγρότες, εργαζόμενοι στην ύπαιθρο και παιδιά εκτίθενται περισσότερο. Η καθυστέρηση μεταφοράς στο νοσοκομείο και η έλλειψη κατάλληλου αντιοφικού ορού επιβαρύνουν την πρόγνωση. Ο ΠΟΥ επιδιώκει μείωση των θανάτων και των αναπηριών κατά 50% έως το 2030.

Οι κόμπρες, οι μάμπες και τα ταχύτερα φίδια

Η μαύρη μάμπα της Αφρικής είναι από τα ταχύτερα χερσαία φίδια, με αναφερόμενες σύντομες ταχύτητες περίπου 16–19 χλμ./ώρα. Δεν καταδιώκει ανθρώπους για να τους φάει. Οι κόμπρες μπορούν να σηκώσουν το πρόσθιο μέρος του σώματος, ενώ ορισμένες εκτοξεύουν δηλητήριο προς τα μάτια. Το εσωτερικό ταϊπάν της Αυστραλίας έχει εξαιρετικά ισχυρό δηλητήριο, αλλά σπάνια έρχεται σε επαφή με ανθρώπους. Η επικινδυνότητα στην πράξη δεν ταυτίζεται με μια εργαστηριακή κατάταξη τοξικότητας.

Ελλάδα: τα πέντε είδη οχιάς

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Στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 23 είδη φιδιών. Πέντε είδη οχιάς έχουν ιατρικά σημαντικό δηλητήριο: η κοινή οχιά (Vipera ammodytes), η οθωμανική οχιά (Montivipera xanthina), η οχιά της Μήλου (Macrovipera schweizeri), ο αστρίτης (Vipera berus) και η νανόχεντρα (Vipera ursinii). Δεν ζουν όλα στις ίδιες περιοχές. Ο σαπίτης και το αγιόφιδο διαθέτουν ασθενέστερο δηλητήριο με οπίσθιους δηλητηριώδεις κυνόδοντες και συνήθως δεν προκαλούν σοβαρή δηλητηρίαση στον άνθρωπο.

Η κοινή οχιά είναι η πιο γνώριμη επικίνδυνη οχιά σε πολλές ελληνικές περιοχές. Το χαρακτηριστικό ζιγκ-ζαγκ στη ράχη και το μικρό «κερατάκι» στη μύτη βοηθούν στην αναγνώριση, όχι όμως με απόλυτη ασφάλεια. Η οθωμανική οχιά συναντάται κυρίως σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου και της Θράκης, ενώ η οχιά της Μήλου είναι ενδημική σε ορισμένα νησιά των Κυκλάδων. Όλα τα άγρια φίδια πρέπει να αντιμετωπίζονται από απόσταση.

Ποια ελληνικά φίδια κινούνται γρηγορότερα και τι τρώνε

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Οι μεγάλες δενδρογαλιές και οι σαΐτες είναι ευκίνητα, γρήγορα μη δηλητηριώδη φίδια. Δεν υπάρχει αξιόπιστη ενιαία μέτρηση που να αναδεικνύει το «ταχύτερο ελληνικό φίδι». Οι οχιές βασίζονται περισσότερο στην απόκρυψη και σε σύντομο αμυντικό χτύπημα παρά στην ταχύτητα μετακίνησης. Τα ελληνικά φίδια τρώνε κυρίως ποντίκια, αρουραίους, σαύρες, μικρά πουλιά και αμφίβια. Έτσι περιορίζουν φυσικά πληθυσμούς τρωκτικών και αποτελούν σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος.

Αν σε δαγκώσει φίδι: τι κάνεις αμέσως

Απομακρύνσου με ασφάλεια, κάλεσε 112 ή 166 και ζήτησε άμεση ιατρική εκτίμηση, ακόμη κι αν τα συμπτώματα είναι αρχικά ήπια. Μείνε ήρεμος και όσο γίνεται ακίνητος, περιόρισε τις κινήσεις του δαγκωμένου άκρου και αφαίρεσε δαχτυλίδια, ρολόι ή στενά ρούχα πριν εμφανιστεί πρήξιμο. Εφόσον μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο, μια φωτογραφία από μεγάλη απόσταση βοηθά στην αναγνώριση. Μην προσπαθήσεις να πιάσεις ή να σκοτώσεις το φίδι.

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ΜΗΝ βάλεις τουρνικέ ή σφιχτό επίδεσμο, μην κόψεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο, μην βάλεις πάγο και μην καταναλώσεις αλκοόλ. Μην οδηγήσεις μόνος σου. Η περίδεση πίεσης που συστήνεται σε ορισμένες χώρες για συγκεκριμένα νευροτοξικά φίδια δεν εφαρμόζεται αυτομάτως στα δαγκώματα ευρωπαϊκής οχιάς. Ο αντιοφικός ορός χορηγείται από επαγγελματίες υγείας όταν ενδείκνυται.

Όταν ένας πύθωνας ή ένας ανακόντας σφίξει άνθρωπο

Οι πύθωνες και οι ανακόντες δεν σκοτώνουν με δηλητήριο. Η περίσφιξη μπορεί να εμποδίσει πολύ γρήγορα την κυκλοφορία του αίματος και να προκαλέσει απώλεια αισθήσεων. Τα σοβαρά περιστατικά σε ανθρώπους είναι σπάνια, αλλά πραγματικά. Η πρόληψη είναι ουσιαστική: ποτέ μόνος κοντά σε πολύ μεγάλους συσφιγκτήρες, ποτέ χειρισμός χωρίς εκπαιδευμένο προσωπικό. Αν αρχίσει περίσφιξη, οι παρευρισκόμενοι πρέπει να καλέσουν αμέσως βοήθεια και να επιχειρήσουν με ασφάλεια την απελευθέρωση, ξετυλίγοντας το σώμα από την ουρά προς το κεφάλι με περισσότερα άτομα, χωρίς να τραβούν βίαια το κεφάλι ή να θέτουν σε κίνδυνο άλλους. Δεν υπάρχει εγγυημένο «κόλπο» αυτοδιάσωσης όταν η περίσφιξη έχει ολοκληρωθεί. Μετά την απελευθέρωση απαιτείται επείγουσα ιατρική αξιολόγηση.

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Ο πραγματικός κανόνας

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Το φίδι συνήθως θέλει να αποφύγει τον άνθρωπο. Κλειστά παπούτσια στο βουνό, προσοχή κάτω από πέτρες και ξύλα, φακός τη νύχτα και σεβασμός της απόστασης προλαμβάνουν τα περισσότερα επικίνδυνα περιστατικά. Ο φόβος δεν είναι οδηγός· η γνώση και η γρήγορη ιατρική φροντίδα είναι.

Πηγές

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), Snakebite envenoming και στρατηγική 2030· Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, ειδική συλλογή Snakebite 2025· στοιχεία ελληνικής ερπετοπανίδας και πρώτων βοηθειών από ελληνικές ενημερωτικές πηγές. Οι αριθμοί θανάτων είναι εκτιμήσεις, όχι οριστικός απολογισμός ενός έτους.

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