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Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σύμβαση της FIFA με εταιρεία επικοινωνίας του Λονδίνου φέρνει στο φως το μέγεθος της επένδυσης που πραγματοποιεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου όχι μόνο για την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για την ίδια τη δημόσια εικόνα του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η ιστορία δεν ξεκίνησε από τα δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Η γαλλική Le Monde είχε αποκαλύψει ήδη από τις 29 Ιουνίου 2026 την ύπαρξη της συμφωνίας, αναφέροντας ότι είχε λάβει γνώση του συμβολαίου που υπέγραψε η FIFA τον Μάρτιο του 2025 με τη λονδρέζικη εταιρεία επικοινωνίας Ten Toes Media. (lemonde.fr)

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Η επίμαχη σύμβαση

Σύμφωνα με τη Le Monde, η συνεργασία καλύπτει την περίοδο από τις αρχές του 2025 έως το τέλος του 2026 και η Ten Toes Media έχει αναλάβει τη διαχείριση και υποστήριξη των επικοινωνιακών καναλιών και των social media της FIFA και της ανώτατης διοίκησής της.

Εκεί βρίσκεται και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της συμφωνίας: μεταξύ των στόχων που περιγράφονται είναι η προστασία της εικόνας της FIFA και του προέδρου της. (lemonde.fr)

Η γαλλική εφημερίδα επανήλθε στις 19 Ιουλίου, σημειώνοντας ότι σημαντικά τμήματα της επικοινωνιακής στρατηγικής της FIFA είχαν ανατεθεί από το 2025 στην Ten Toes Media. Κατά τη Le Monde, το συνολικό καθαρό κόστος της υπηρεσίας για την περίοδο έως το τέλος του 2026 ανέρχεται σε 2,551 εκατ. λίρες, περίπου 3 εκατ. ευρώ. (lemonde.fr)

Οι Times και τα 2,7 εκατ. ευρώ

Το θέμα επανέφερε στο προσκήνιο ο επικεφαλής αθλητικού ρεπορτάζ των Times του Λονδίνου, Martyn Ziegler, σε δημοσίευμά του στις 28 Αυγούστου.

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Οι Times αναφέρουν σύμβαση ύψους 2,3 εκατ. λιρών, ποσό που μεταφράζεται περίπου σε 2,7 εκατ. ευρώ, με διάρκεια έως τον Δεκέμβριο του 2026. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Ten Toes Media έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, να δημιουργεί θετικό «sentiment» γύρω από το περιεχόμενο που αφορά την Παγκόσμια Ομοσπονδία. (thetimes.com)

Η εταιρεία υποστηρίζει την παρουσία της FIFA σε πλατφόρμες όπως Instagram, Facebook, X και LinkedIn, ενώ η συμφωνία δεν περιορίζεται στην απλή δημιουργία αναρτήσεων.

Προβλέπει υποστήριξη, ανάλυση και εργαλεία για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του λεγόμενου storytelling της FIFA, με την επικοινωνιακή στρατηγική να συνδέεται και με το όραμα του προέδρου της.

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Γιατί 2,7 εκατ. στους Times και περίπου 3 εκατ. στη Le Monde;

Εδώ χρειάζεται προσοχή. Τα δύο μεγάλα μέσα δεν δίνουν ακριβώς το ίδιο οικονομικό μέγεθος.

Οι Times μιλούν για συμφωνία 2,3 εκατ. λιρών, ενώ η Le Monde αναφέρει 2,551 εκατ. λίρες καθαρά για την παροχή υπηρεσιών από το 2025 έως το τέλος του 2026. Συνεπώς, ασφαλέστερο είναι να καταγράφονται τα ποσά όπως τα δημοσιεύει κάθε πηγή και όχι να παρουσιάζονται ως απολύτως ταυτόσημα.

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Τι απαντά η FIFA

Η FIFA έχει δώσει τη δική της εκδοχή στη Le Monde.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία χαρακτήρισε λανθασμένη και παραπλανητική την εντύπωση ότι ένας εξωτερικός συνεργάτης εργάζεται κυρίως για έναν συγκεκριμένο λογαριασμό στα social media.

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Υποστήριξε ότι, όπως συμβαίνει με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, το τμήμα επικοινωνίας χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να ελέγχει το κόστος προσωπικού και να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία σε περιόδους ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Le Monde, η FIFA ανέφερε ότι διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά σε περίπτωση αποκάλυψης ιδιωτικής σύμβασης. (lemonde.fr)

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Η εικόνα του Ινφαντίνο

Η αποκάλυψη αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της ισχυρής προσωποκεντρικής παρουσίας του Τζιάνι Ινφαντίνο στην επικοινωνία της FIFA.

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται στην προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από το 2016 και η δεκαετής πλέον παρουσία του έχει συνοδευτεί τόσο από τεράστια αύξηση των οικονομικών μεγεθών της FIFA όσο και από έντονες αντιπαραθέσεις για τον τρόπο διοίκησης και τις σχέσεις του με πολιτικούς ηγέτες.

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Η FIFA αναμένει έσοδα που φθάνουν τα 13 δισ. δολάρια για τον κύκλο 2023-2026, σύμφωνα με τη Le Monde, με το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων να αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομική μηχανή του οργανισμού. (lemonde.fr)

Μέσα σε έναν οργανισμό που διαχειρίζεται πλέον δισεκατομμύρια, με τεράστια εμπορικά και τηλεοπτικά συμφέροντα, η επαγγελματική διαχείριση των social media κάθε άλλο παρά ασυνήθιστη είναι.

Αυτό που κάνει όμως τη συγκεκριμένη σύμβαση πολιτικά και επικοινωνιακά ενδιαφέρουσα είναι η ρητή σύνδεση των υπηρεσιών της εταιρείας με την προστασία της εικόνας όχι μόνο της FIFA ως οργανισμού αλλά και του ίδιου του προέδρου της.

Και όταν για αυτή την επικοινωνιακή στρατηγική τα ποσά που καταγράφουν δύο από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εφημερίδες κινούνται μεταξύ 2,3 και 2,551 εκατομμυρίων λιρών, τότε η υπόθεση ξεπερνά κατά πολύ το συνηθισμένο ερώτημα ποιος διαχειρίζεται ένα Instagram, ένα Facebook ή ένα X.

Πηγές: Le Monde (29 Ιουνίου και 19 Ιουλίου 2026), The Times – Martyn Ziegler (28 Αυγούστου 2026).