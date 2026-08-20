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Η αμφισβήτηση προέκυψε μετά την αποκάλυψη σχεδίου για πώληση δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές από τον Ελβετό παράγοντα.

Το καταστατικό της FIFA δεν προβλέπει επίσημη διαδικασία για πρόταση μομφής, ενώ ο Ινφαντίνο διατηρεί τη στήριξη αρκετών ομοσπονδιών-μελών.

Ο πρόεδρος της ουγγρικής ομοσπονδίας, Σάντορ Τσάνι, δήλωσε δημόσια την έλλειψη εμπιστοσύνης του προς το πρόσωπο του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο σκοπεύει να διεκδικήσει την επανεκλογή του στην ηγεσία της διεθνούς συνομοσπονδίας κατά το Κογκρέσο του Μαρτίου.

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Συνεχίζεται η αντιπαράθεση της UEFA, της AFC και της CONCACAF με τον Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση μομφής κατά του προέδρου της FIFA, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό μέσο, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση υπερψήφισης πρότασης μομφής κατά εν ενεργεία προέδρου της FIFA από το Κογκρέσο της, στα 112 χρόνια ιστορίας του θεσμού.

«Δεν υπάρχει διέξοδος. Είτε θα αποχωρήσει ο ίδιος ειρηνικά, αποφασίζοντας να μην είναι υποψήφιος τον Μάρτιο, είτε θα φύγει με τον δύσκολο τρόπο», δήλωσε πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

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Regional football powers are considering a no-confidence vote to oust FIFA President Gianni Infantino.



UEFA, the AFC and CONCACAF favour such a vote, but fear a failed challenge could strengthen Infantino, who retains significant support ahead of the 2027 FIFA election.



Source:… pic.twitter.com/kyJ2QH2XKX — Clash Report (@clashreport) August 20, 2026

Βάσει του καταστατικού της FIFA, το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να συγκαλέσει Έκτακτο Κογκρέσο ανά πάσα στιγμή, ενώ υποχρεούται να το πράξει εάν το ζητήσει εγγράφως τουλάχιστον το ένα πέμπτο των 211 ομοσπονδιών-μελών, ορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το καταστατικό δεν προβλέπει πάντως διαδικασία για πρόταση μομφής κατά του προέδρου.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δέχεται πυρά μετά την αποκάλυψη ενός σχεδίου για την πώληση σε ιδιώτες επενδυτές μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν και η πρόταση αποσύρθηκε, μετά τις αντιδράσεις, και η FIFA απολογήθηκε για τον χειρισμό του ζητήματος, η υπόθεση άνοιξε τους «ασκούς του Αιόλου» ενόψει των εκλογών του Μαρτίου, όπου ο Ελβετός παράγοντας σκοπεύει να διεκδικήσει ακόμη μία θητεία στην ηγεσία της διεθνούς ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Η UEFA έχει πρωτοστατήσει στην «εξέγερση» κατά του Ινφαντίνο, έχοντας στο πλευρό της και την Ευρωπαϊκή Ενωση Συλλόγων, η οποία όμως δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη FIFA. Ο Τζάνι Ινφαντίνο έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την επανεκλογή του στο τακτικό Κογκρέσο της FIFA τον Μάρτιο του 2027, διατηρώντας σημαντική υποστήριξη μεταξύ των μελών της Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένης της αφρικανικής συνομοσπονδίας (CAF).

Στο πλευρό του Ινφαντίνο αραβικές ομοσπονδίες

Η FIFA ζήτησε συγγνώμη από τις ομοσπονδίες-μέλη της για τα λάθη στον χειρισμό της πρότασης, ενώ την περασμένη εβδομάδα έξι επικεφαλής αραβικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, ανάμεσά τους το Κατάρ και το Μαρόκο που συνδιοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030 εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Την κοινή δήλωση υποστήριξης προς τον Ινφαντίνο υπέγραψαν ο επικεφαλής της εθνικής ομοσπονδίας του Κατάρ, Σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θανί, ο Χανί Αμπού Ρίντα, επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αιγύπτου, καθώς και οι επικεφαλής των ομοσπονδιών του Λιβάνου, του Μαρόκου, του Σουδάν και της Μαυριτανίας.

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Τέσσερις από τους έξι υπογράφοντες —ο Αλ Θανί, ο Αμπού Ρίντα, ο Φούζι Λέκτζαα από το Μαρόκο και ο Αχμέντ Γιαχία, επικεφαλής του ποδοσφαίρου της Μαυριτανίας— είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της FIFA.

Παράλληλα, η ηγεσία της FIFA επιβεβαίωσε την πλήρη στήριξή της στο πρόσωπό του μετά από έκτακτη συνάντηση στο Μαρόκο στις αρχές του μήνα.

Να σημειωθεί ότι ο Σάντορ Τσάνι, πρόεδρος της ουγγρικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και ένας από τους οκτώ αντιπροέδρους του Συμβουλίου της FIFA, ενημέρωσε με επιστολή τον Ινφαντίνο ότι δεν έχει πλέον την ίδια εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.

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Ο Ούγγρος παράγοντας εξέφρασε έντονες διαφωνίες με τον τρόπο που λαμβάνονται ορισμένες αποφάσεις στη FIFA, υποστηρίζοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να υπερισχύουν πολιτικές σκοπιμότητες αντί των συμφερόντων του ποδοσφαίρου.