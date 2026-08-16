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Σημαντικές ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες όπως η UEFA, η AFC και η CONCACAF καταγγέλλουν έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν ανεξάρτητο έλεγχο της διοίκησης.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της FIFA διατηρεί ισχυρούς πολιτικούς συμμάχους, με τον Λευκό Οίκο να τον υποστηρίζει δημόσια εν μέσω κριτικής για την πολιτική ουδετερότητα της ομοσπονδίας.

Εν όψει των εκλογών του 2027, το εσωτερικό μέτωπο των αντιπάλων του ενισχύεται, με στόχο την αμφισβήτηση του μοντέλου εξουσίας που έχει διαμορφώσει ο Ινφαντίνο.

Παράλληλα, ο Ινφαντίνο έρχεται αντιμέτωπος με παλαιότερες και νέες καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση της ομοσπονδίας, καθώς και με δικαστικές προσφυγές από τον Μισέλ Πλατινί.

Αν και στο παρελθόν οι έρευνες δεν οδήγησαν σε καταδίκες, η τρέχουσα κρίση δοκιμάζει τη συνοχή της FIFA και τη μελλοντική παραμονή του στην ηγεσία της.

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Ο Τζάνι Ινφαντίνο εξελέγη το 2016 στην προεδρία της FIFA με την υπόσχεση ότι θα γυρίσει σελίδα μετά την εποχή των μεγάλων σκανδάλων του Σεπ Μπλάτερ. Δέκα χρόνια αργότερα, βρίσκεται ο ίδιος στο κέντρο μιας πρωτοφανούς σύγκρουσης για το ποιος ελέγχει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η τελευταία κρίση ξέσπασε με το σχέδιο δημιουργίας της FIFA Forward Enterprise και την προσπάθεια εισόδου ιδιωτικών κεφαλαίων στα εμπορικά δικαιώματα των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Σύμφωνα με Reuters και Financial Times, το σχέδιο προέβλεπε πώληση περίπου του 20% των σχετικών εμπορικών συμφερόντων έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αντίδραση υπήρξε τόσο ισχυρή ώστε το σχέδιο εγκαταλείφθηκε. (Reuters)

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UEFA, Ασία και Βόρεια Αμερική απέναντί του

Το μέτωπο εναντίον του Ινφαντίνο είναι εντυπωσιακό. UEFA, AFC και CONCACAF υπέγραψαν κοινή ανοικτή επιστολή, μιλώντας για «θεμελιώδη παραβίαση εμπιστοσύνης» και καταγγέλλοντας τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε το σχέδιο χωρίς ουσιαστική διαβούλευση.

Οι τρεις συνομοσπονδίες ζητούν ανεξάρτητο έλεγχο, ενώ η UEFA έχει φτάσει στο σημείο να διατηρεί στο τραπέζι ακόμη και την απειλή μποϊκοτάζ διοργανώσεων της FIFA όσο ο Ινφαντίνο παραμένει στην ηγεσία. (Sky Sports)

Οι εξελίξεις έχουν πλέον χαρακτηριστικά μάχης εξουσίας ενόψει των εκλογών του 2027. Σύμφωνα με τη Le Monde, οι αντίπαλοί του επιχειρούν να συγκροτήσουν ένα αρκετά ισχυρό μπλοκ ώστε είτε να τον οδηγήσουν σε αποχώρηση είτε να εμφανίσουν αντίπαλο υποψήφιο. (Le Monde.fr)

Ο Λευκός Οίκος στο πλευρό του

Στην άλλη πλευρά βρίσκεται ένας εξαιρετικά ισχυρός πολιτικός σύμμαχος: ο Λευκός Οίκος.

Ο Andrew Giuliani, επικεφαλής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ, υπερασπίστηκε δημόσια τον Ινφαντίνο, αποδίδοντας σημαντικό μέρος των επιθέσεων εναντίον του σε πολιτικές αντιπαλότητες και «ζήλια». (Al Jazeera)

Η σχέση Ινφαντίνο – Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο κριτικής. Η συζήτηση κορυφώθηκε στο Μουντιάλ του 2026, όταν ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA ζητώντας να επανεξεταστεί η κόκκινη κάρτα του Αμερικανού διεθνή Φόλαριν Μπαλογκούν. (EL PAÍS English)

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Είχε προηγηθεί η απονομή από τη FIFA του πρώτου «Βραβείου Ειρήνης» στον Τραμπ, μια κίνηση που επίσης προκάλεσε έντονη συζήτηση για την πολιτική ουδετερότητα της ομοσπονδίας. Καταγγελία της FairSquare σχετικά με τη στάση του Ινφαντίνο έναντι του Τραμπ απορρίφθηκε από τη ΔΟΕ ως ζήτημα εκτός της δικαιοδοσίας της Επιτροπής Δεοντολογίας της. (Reuters)

Και η Ρεάλ Μαδρίτης

Η Real Madrid βρίσκεται επίσης μέσα στο περίπλοκο αυτό παιχνίδι ισορροπιών, αν και χρειάζεται προσοχή στον χαρακτηρισμό της ως απλού «συμμάχου» του Ινφαντίνο.

Η Ρεάλ είχε ταχθεί εναντίον του επίμαχου σχεδίου εμπορικής εκχώρησης και μάλιστα ευχαρίστησε δημόσια τους φορείς που συνέβαλαν στην απόσυρσή του. Η στάση της επομένως δεν ταυτίζεται συνολικά με εκείνη του προέδρου της FIFA. (Belfast Telegraph)

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Οι παλαιότερες έρευνες

Η σημερινή κρίση επαναφέρει και τις παλαιότερες υποθέσεις που είχαν απασχολήσει τον Ινφαντίνο.

Ήδη το 2016 η Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA διερεύνησε ζητήματα που αφορούσαν πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη, προσλήψεις στο γραφείο του και τη σύμβαση εργασίας του. Η έρευνα ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας. (Inside FIFA)

Αργότερα βρέθηκαν στο μικροσκόπιο οι μη καταγεγραμμένες συναντήσεις του με τον τότε γενικό εισαγγελέα της Ελβετίας Μίχαελ Λάουμπερ, την ώρα που η ελβετική Δικαιοσύνη ερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς στο ποδόσφαιρο. Και αυτή η διαδικασία τελικά έκλεισε χωρίς κατηγορία σε βάρος του Ινφαντίνο.

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Ξεχωριστή έρευνα για τη ναύλωση ιδιωτικού αεροσκάφους από το Σουρινάμ προς την Ελβετία το 2017 έκλεισε επίσης το 2023. Οι αρμόδιες ελβετικές αρχές έκριναν ότι δεν στοιχειοθετούνταν παράβαση, ενώ το κόστος της έρευνας επιβάρυνε το ελβετικό Δημόσιο.

Αυτό είναι κρίσιμο: ο Ινφαντίνο έχει βρεθεί επανειλημμένα υπό έρευνα ή αντιμέτωπος με καταγγελίες, αλλά οι συγκεκριμένες παλαιότερες θεσμικές και ποινικές διαδικασίες δεν κατέληξαν σε καταδίκη του.

Η νέα υπόθεση από τα χρόνια της UEFA

Τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκε και νέα καταγγελία που αφορά την περίοδο κατά την οποία ο Ινφαντίνο ήταν γενικός γραμματέας της UEFA.

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Δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι γυναίκα εργαζόμενη στην UEFA, με την οποία φέρεται να είχε προσωπική σχέση, έλαβε εξαψήφια αποζημίωση αποχώρησης και κάλυψη διδάκτρων MBA. Η UEFA επιβεβαίωσε ότι έγινε η πληρωμή, υποστηρίζοντας όμως ότι ήταν σύμφωνη με τους τότε κανονισμούς της. Ο Ινφαντίνο αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί σχέσης και παρατυπίας. (Sky Sports)

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Και ο Πλατινί ξανανοίγει τον φάκελο

Υπάρχει όμως ακόμη ένα μέτωπο.

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA Μισέλ Πλατινί κατέθεσε το 2026 ποινικές και αστικές προσφυγές στη Γαλλία κατά της FIFA και του Ινφαντίνο για όσα συνέβησαν το 2015. Ο Πλατινί υποστηρίζει ότι υπήρξαν ενέργειες που συνέβαλαν στον αποκλεισμό του από την κούρσα για την προεδρία της FIFA, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο στον Ινφαντίνο.

Οι καταγγελίες παραμένουν ισχυρισμοί προς διερεύνηση και η FIFA έχει αρνηθεί παρανομίες. (Reuters)

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Η μάχη πλέον είναι για την ίδια τη FIFA

Η υπόθεση έχει ξεπεράσει κατά πολύ μια συζήτηση για ένα εμπορικό σχέδιο.

Αφορά το μοντέλο εξουσίας της FIFA: πόση δύναμη μπορεί να συγκεντρώνει ο πρόεδρός της, ποιος αποφασίζει για τα δισεκατομμύρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πόσο πραγματικά ανεξάρτητη παραμένει η παγκόσμια ομοσπονδία από κυβερνήσεις και ιδιωτικά συμφέροντα και πόσο λόγο έχουν οι έξι ηπειρωτικές συνομοσπονδίες.

Ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική υποστήριξη μεταξύ των 211 ομοσπονδιών της FIFA. Όμως η Νέα Ζηλανδία απέσυρε ήδη τη στήριξή της, ενώ η συμμαχία UEFA–AFC–CONCACAF δημιουργεί για πρώτη φορά ένα οργανωμένο αντίπαλο κέντρο εξουσίας. (The Daily Star)

Και κάπως έτσι ο άνθρωπος που μπήκε στη FIFA υποσχόμενος να καθαρίσει τα συντρίμμια της εποχής Μπλάτερ βρίσκεται δέκα χρόνια αργότερα να δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της πολιτικής του ζωής.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν ο Τζάνι Ινφαντίνο έχει εχθρούς.

Το ερώτημα είναι εάν οι εχθροί του έχουν πλέον συγκεντρώσει αρκετή δύναμη για να τον ανατρέψουν.