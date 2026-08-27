Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η UEFA επιδιώκει την έναρξη ποινικής διαδικασίας στην Ελβετία κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο και της FIFA σχετικά με εγκαταλελειμμένο σχέδιο πώλησης μεριδίων των διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος της FIFA μεθόδευσε το σχέδιο με αδιαφανείς διαδικασίες για να αποκομίσει προσωπικά οφέλη μαζί με επιλεγμένους συνεργάτες του.

Η UEFA αμφισβητεί την αποτίμηση των μεριδίων, χαρακτηρίζοντάς την παράλογα χαμηλή και στερούμενη ανεξάρτητου ελέγχου, γεγονός που θα προκαλούσε ζημία στα μέλη της ποδοσφαιρικής οικογένειας.

Για την υποστήριξη της υπόθεσης, η UEFA κατέθεσε αίτηση σε δικαστήριο των ΗΠΑ προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε έγγραφα που θα αξιοποιηθούν στη σχεδιαζόμενη ποινική δίωξη.

Η ομοσπονδία καταγγέλλει ότι οι εν λόγω ενέργειες έπληξαν τη φήμη και την αξιοπιστία της FIFA, προετοιμάζοντας παράλληλα καταγγελίες για κακοδιαχείριση κατά στελεχών και συμβούλων του οργανισμού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η UEFA κινείται προς την έναρξη ποινικής δικαστικής διαδικασίας κατά της FIFA και του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, σχετικά με το σχέδιο που πλέον έχει εγκαταλειφθεί και προέβλεπε την πώληση μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.

Έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του BBC Sport αποκαλύπτουν ότι η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία έχει καταθέσει αίτηση με την οποία ζητά πρόσβαση σε στοιχεία, αρχεία και έγγραφα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ποινική διαδικασία στην Ελβετία εναντίον τόσο της FIFA όσο και του ίδιου του Ινφαντίνο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο έντονης κριτικής.

Advertisement

Advertisement

Οι καταγγελίες της UEFA κατά Ινφαντίνο

Στην αίτησή της, η UEFA υποστηρίζει ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο μεθόδευσε το συγκεκριμένο σχέδιο με στόχο να αποκομίσει οικονομικό όφελος ο ίδιος, αλλά και μια μικρή ομάδα πιθανών ιδιωτών επενδυτών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αίτηση της UEFA, το σχέδιο δεν ήταν στην πραγματικότητα παρά ένα όχημα που θα επέτρεπε στον Ινφαντίνο και σε έναν «μικρό κύκλο» συνεργατών του να αποκτήσουν μόνιμο μερίδιο στα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της FIFA και να αποκομίσουν κέρδη από αυτά, εις βάρος της ίδιας της FIFA, των μελών της και άλλων φορέων της ποδοσφαιρικής οικογένειας.

Η UEFA υποστηρίζει ακόμη ότι ο Ινφαντίνο προώθησε το σχέδιο μέσω των εσωτερικών διαδικασιών έγκρισης της FIFA μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, συγκαλώντας βιαστικά μια συνάντηση στην οποία συμμετείχε περιορισμένος αριθμός στελεχών και εργαζομένων της FIFA.

Η UEFA αμφισβητεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο είχε αποτιμηθεί η αξία των μεριδίων που επρόκειτο να πουληθούν. Υποστηρίζει ότι η αποτίμηση δεν είχε επαληθευτεί ανεξάρτητα και ότι τα μερίδια θα προσφέρονταν σε τιμή χαμηλότερη από την πραγματική τους αξία.

Σύμφωνα με την αίτηση, με βάση τους όρους που είχε ανακοινώσει ο Ινφαντίνο, οι επενδυτές θα αποκτούσαν μόνιμο οικονομικό συμφέρον στον εμπορικό βραχίονα της FIFA έναντι 4,2 δισ. δολαρίων. Η UEFA υποστηρίζει ότι το ποσό αυτό αντιστοιχούσε σε μια «παράλογα χαμηλή» συνολική επιχειρηματική αποτίμηση, ύψους περίπου 20 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη αποτίμηση δεν προέκυψε από ανοιχτό και ανταγωνιστικό διαγωνισμό, ούτε ελέγχθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία, η UEFA απευθύνεται σε δικαστήριο στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Εκεί βρίσκονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που είχε οργανώσει η FIFA για την υλοποίηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Στόχος της αίτησης είναι να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν στην ποινική διαδικασία στην Ελβετία.

Advertisement

Πιθανές ποινικές διώξεις και άλλων στελεχών

Η UEFA υποστηρίζει ότι το σχέδιο πώλησης των μεριδίων θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ζημία στις 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί ποινικά και εναντίον άλλων αξιωματούχων της FIFA.

Στην αίτησή της, η UEFA αναφέρει ότι η ίδια και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς προετοιμάζονται να καταθέσουν ποινικές καταγγελίες στην Ελβετία κατά του Ινφαντίνο και, ενδεχομένως, άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA, για κακοδιαχείριση.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν, αποτιμήθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και προωθήθηκαν εμπορικά οι συμφωνίες χαρακτηριζόταν από μυστικότητα.

Advertisement

Σύμφωνα με την UEFA, αυτή η διαδικασία προκάλεσε άμεση και συγκεκριμένη ζημία στη φήμη της FIFA, στην αξιοπιστία της διοίκησής της και στις εμπορικές σχέσεις της, εις βάρος τόσο της ίδιας της FIFA όσο και των 211 μελών της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι 55 εθνικές ομοσπονδίες της UEFA.

Τέλος, η UEFA επιμένει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο καταρτίστηκε χωρίς να γνωρίζουν την ύπαρξή του η ίδια ή άλλοι βασικοί παράγοντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ενώ υποστηρίζει ότι η προετοιμασία του είχε ξεκινήσει πολύ καιρό πριν γίνει δημοσίως γνωστό.

Με πληροφορίες από BBC Sport

Advertisement