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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο της Φιλαδέλφειας, όταν ένα αποκολλημένο ελαστικό εκτοξεύτηκε και έπεσε πάνω σε διερχόμενο SUV, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο όχημα.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι χθες, ενώ ένα σκούρο γκρι αυτοκίνητο κινούνταν στη δυτική κατεύθυνση της λεωφόρου Schuylkill Expressway. Βίντεο από το περιστατικό δείχνει το όχημα να βρίσκεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, τη στιγμή που το ελαστικό προσκρούει στο καπό και στη συνέχεια διαλύει το παρμπρίζ.

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Σε δεύτερο βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα το NBC10, καταγράφονται τα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Το ελαστικό φαίνεται να αναπηδά με μεγάλη ταχύτητα πάνω από το διαχωριστικό του αυτοκινητοδρόμου, πριν καταλήξει με σφοδρότητα πάνω στο αυτοκίνητο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο όχημα αποκολλήθηκε το ελαστικό, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν υπήρξαν τραυματισμοί.