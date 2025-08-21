Ο Φρανκ Κάπριο, ο εμβληματικός δικαστής από το Ρόουντ Άιλαντ που έγινε γνωστός παγκοσμίως για την ευγένεια και τη συμπόνια του μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη (20/8) μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφερόταν ότι «έφυγε ήρεμα» μετά από «μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος».

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, είχε δημοσιεύσει ένα σύντομο βίντεο στο Facebook, ενημερώνοντας το κοινό για την επιδείνωση της κατάστασής του και ζητώντας από τον κόσμο να τον έχει στις προσευχές του.

Ο Κάπριο έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή Caught in Providence, η οποία προβαλλόταν από την ίδια του την αίθουσα δικαστηρίου. Εκεί, με χιούμορ, ενσυναίσθηση και ανθρωπιά, χειριζόταν μικρές υποθέσεις πολιτών, που συχνά αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες.

Έγινε αγαπητός όχι επειδή απλώς «χάριζε κλήσεις», αλλά γιατί έβλεπε τον άνθρωπο πίσω από την παράβαση. Τα βίντεό του έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές στα social media, με στιγμές όπως όταν καλούσε παιδιά να τον βοηθήσουν να «δικάσουν» τους γονείς τους ή όταν χάριζε πρόστιμα σε ανθρώπους που περνούσαν δύσκολες προσωπικές στιγμές.

Σε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, άκουσε με κατανόηση μια γυναίκα που έχασε τον γιο της και διέγραψε πρόστιμα ύψους 400 δολαρίων. Σε άλλο, ακύρωσε μια κλήση για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη σε έναν μπάρμαν που έπαιρνε μόλις 3,84 δολάρια την ώρα, καλώντας δημόσια τους θεατές να μην φεύγουν χωρίς να πληρώνουν — «γιατί άλλοι εργάζονται σκληρά για να καλύψουν αυτά που κάποιοι αφήνουν πίσω τους».

Ο ίδιος πίστευε βαθιά ότι η δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι απρόσωπη. «Η φράση ‘με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους’ είναι ένα ιδανικό που όμως δεν ισχύει για όλους», έλεγε. «Το 90% των χαμηλόμισθων Αμερικανών αντιμετωπίζουν μόνοι τους θέματα όπως προβλήματα υγείας, άδικες εξώσεις ή τροχαίες παραβάσεις».

Ξεκίνησε την πορεία του πολύ ταπεινά. Ήταν το δεύτερο από τρία παιδιά, γιος μεταναστών, που μεγάλωσε στη γειτονιά Federal Hill του Πρόβιντενς. Παρά την επιτυχία του, δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του.

Η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Ήταν αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, προπάππους και φίλος. Αγαπητός για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, άγγιξε εκατομμύρια ζωές μέσα κι έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Η ζεστασιά και το χιούμορ του θα μας λείψουν για πάντα».

Πλήθος πολιτικών και δημόσιων προσώπων εξέφρασαν τη θλίψη τους. Ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚί, δήλωσε: «Ο δικαστής Κάπριο δεν ήταν απλώς ένας δημόσιος λειτουργός. Ήταν ένας άνθρωπος που κατάφερε να συνδεθεί ουσιαστικά με την κοινωνία. Ένας πραγματικός υπηρέτης της δικαιοσύνης με ενσυναίσθηση».

Ο Κάπριο αποσύρθηκε από το Δημοτικό Δικαστήριο του Πρόβιντενς το 2023, έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια στην έδρα. Ένας φίλος και συνεργάτης του, ο Ρόμπερτ Λέοναρντ, είπε πως «ήταν πάντα εκεί για όλους» και ότι «θα λείψει βαθιά».

Ο ίδιος, σε συνέντευξή του το 2017, είχε συνοψίσει τη φιλοσοφία του με λόγια που αντικατοπτρίζουν την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του:

«Οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν σωστά όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται με καλοσύνη και δικαιοσύνη. Ζούμε σε μια συγκρουσιακή κοινωνία. Αλλά μπορούμε να απονείμουμε δικαιοσύνη χωρίς να είμαστε σκληροί».

