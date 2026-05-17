Τεράστιο είναι το σοκ που έχει προκαλέσει στη Ρωσία η υπόθεση ενός ζευγαριού που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών για τα βασανιστήρια και τη δολοφονία της δίχρονης κόρης του, την οποία κρατούσε για μήνες φυλακισμένη μέσα σε ένα στενό ξύλινο κουτί που έμοιαζε με φέρετρο.

Η 29χρονη Ekaterina O. και ο 31χρονος Ilya A. κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία, παράνομη κατακράτηση και βασανισμό της μικρής Σόνια «με ιδιαίτερη σκληρότητα», όπως ανακοίνωσε το Περιφερειακό Δικαστήριο του Χαμπάροβσκ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε πως το ζευγάρι από το Κομσομόλσκ-ον-Αμούρ δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί του και κατασκεύασε ένα στενό ξύλινο κουτί με καπάκι, μέσα στο οποίο έκλεινε επανειλημμένα τη μικρή ακόμη και για δύο συνεχόμενα μερόνυχτα. Το κοριτσάκι δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να σταθεί όρθιο ούτε να καθίσει φυσιολογικά.

Οι εισαγγελικές αρχές περιέγραψαν συνθήκες ακραίας κακοποίησης και απόλυτης εγκατάλειψης. Η δίχρονη ζούσε σε αποπνικτικό και βρόμικο περιβάλλον, χωρίς βασική υγιεινή ή φροντίδα, ενώ οι γονείς της τής στερούσαν συστηματικά φαγητό και νερό ή της παρείχαν ελάχιστες ποσότητες. Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο θάνατός της προκλήθηκε από σοβαρό πρωτεϊνο-ενεργειακό υποσιτισμό.

Η φρίκη, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, συνεχίστηκε επί μήνες. Όσο η μικρή εξαντλούνταν, τόσο πιο βίαιη γινόταν η μεταχείρισή της. Το ζευγάρι παραδέχθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενο μάλιστα πως η Σόνια «τους ενοχλούσε» μέσα στο μικρό διαμέρισμα των 28 τετραγωνικών όπου διέμεναν.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η μικρή θεωρούνταν «ανεπιθύμητο παιδί» και πως οι γονείς της επινόησαν έναν τρόπο να «ξεφορτωθούν» την παρουσία της. Το ξύλινο κουτί που δημιούργησαν περιγράφηκε ως ένα στενό «φέρετρο», όπου το παιδί δεν μπορούσε ούτε να κινηθεί φυσιολογικά ούτε να τεντωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίχρονη πλενόταν σπάνια, ενώ τους τελευταίους μήνες οι γονείς είχαν σχεδόν σταματήσει να της δίνουν κανονικά τροφή και νερό. Όταν πέθανε, ζύγιζε λιγότερο από 10 κιλά και ήταν τόσο εξαντλημένη ώστε δεν μπορούσε πλέον ούτε να αντιδράσει.

Μετά τον θάνατό της, το ζευγάρι φέρεται να προσπάθησε να συγκαλύψει την υπόθεση, υποστηρίζοντας σε συγγενείς και Αρχές ότι το παιδί πέθανε λόγω ασθένειας. Ωστόσο, συγγενικά πρόσωπα που αντίκρισαν την κατάσταση της μικρής ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, γεγονός που οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν αργότερα πως «δεν ήθελαν να γεννηθεί ούτε να ασχοληθούν με την ανατροφή του παιδιού». Ο πατέρας θα εκτίσει την ποινή του σε σωφρονιστική αποικία αυστηρού καθεστώτος, ενώ η μητέρα σε αποικία γενικού καθεστώτος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα οργής στη Ρωσία, με χιλιάδες πολίτες να εκφράζουν αγανάκτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεωρώντας πως η ποινή δεν ανταποκρίνεται στη φρίκη που βίωσε το παιδί.