Ο αμερικανός υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ είχε χθες, Δευτέρα, συνομιλίες με ρώσους αξιωματούχους στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε στο Reuters αμερικανός αξιωματούχος, σε άλλη μια προσπάθεια της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Την είδηση μετέδωσαν αρχικά οι Financial Times κάνοντας λόγο για μυστικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας.

Η συνάντηση διεξήχθη αφού αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να μειώσουν τη μεταξύ τους απόσταση σχετικά με το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συμφωνώντας να τροποποιήσουν την αρχική αμερικανική πρόταση την οποία το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεώρησαν πως ανταποκρίνεται υπερβολικά στις επιθυμίες του Κρεμλίνου με μεγάλες παραχωρήσεις εδαφών, μεώση του στρατού, απαγόρευση εισόδου στο ΝΑΤΟ κ.α.

Ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε ζητώντας να μην κατονομασθεί, δήλωσε πως οι συνομιλίες του Ντρίσκολ θα συνεχισθούν σήμερα. Δεν είναι σαφές ποιος συμμετέχει στη ρωσική αντιπροσωπεία.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε πως ο Ντρίσκολ αναμένεται επίσης να συναντήσει ουκρανούς αξιωματούχους κατά την παραμονή του στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει.

Πρώτη αντίδραση Ζελένσκι μετά το νέο σχέδιο 19 σημείων

Σημείωνεται πως Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία κατέληξαν σε ένα νέο προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας 19 σημείων, το οποίο καταργεί το αρχικό των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Σεργκίι Κισλίτσια, να δηλώνει ότι «οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αρκετά θέματα, αλλά άφησαν τα πιο πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα – ιδίως τα εδαφικά και τον ρόλο του ΝΑΤΟ – για απόφαση σε επίπεδο προέδρων».

Σύμφωνα με το βρετανικό Sky News, η πρωτότυπη αμερικανική πρόταση είχε αρχικά ενσωματώσει σε πολλά σημεία βασικές ρωσικές διεκδικήσεις, όπως η παραχώρηση Ουκρανικών εδαφών, ο περιορισμός της στρατιωτικής δύναμης της Ουκρανίας στις 600.000 και η οριστική απομάκρυνση από το ΝΑΤΟ.

Πρόβλεπε επίσης την αναγνώριση της «ντε φάκτο ρωσικής κυριαρχίας» σε Κριμαία, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ και τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στο Ντονέτσκ, με διεθνή αναγνώριση αλλά χωρίς είσοδο ρωσικών δυνάμεων. Επιπλέον, η γραμμή του μετώπου σε Χερσώνα και Ζαπορίζια θα «πάγωνε» και θα παραχωρούσε στη Ρωσία όσα εδάφη είχε κερδίσει.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσε πως «προς το παρόν, μετά τις (συνομιλίες στη) Γενεύη, τα σημεία είναι λιγότερα, δεν είναι πλέον 28, και πολλά σωστά στοιχεία έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το πλαίσιο».

«Η ομάδα μας έχει ήδη ενημερώσει σήμερα για το νέο σχέδιο μέτρων και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση. Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτεπίλεπτα σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ», προσέθεσε και υπογράμμισε ότι «υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να κάνουμε όλοι μας — είναι πολύ δύσκολο — για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο και πρέπει να τα κάνουμε όλα με αξιοπρέπεια. Εκτιμούμε το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι έτοιμη να μας βοηθήσει και ότι η αμερικανική πλευρά έχει μια εποικοδομητική στάση. Ουσιαστικά, χθες όλη την ημέρα γίνονταν συναντήσεις, ήταν μια δύσκολη, εξαιρετικά λεπτομερής δουλειά».

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη. Θα κάνουμε τα πάντα για αυτό, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα», κατέληξε.

